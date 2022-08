Vox se opone al "presupuesto irreal y deficiente de PSOE, PP y Unidas Podemos" para el Ayuntamiento de Granada

GRANADA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha defendido durante el Pleno extraordinario de presupuestos celebrado este viernes la enmienda a la totalidad de su Grupo para rechazar el "presupuesto irreal y deficiente de PSOE, PP y UP".

En una nota de prensa, Vox se ha referido así a unas "cuentas irreales" pactadas por el PSOE, en el gobierno local, con UP, en el marco de un expediente que ha sido aprobado inicialmente con la abstención del PP.

En este sentido, el Grupo municipal de Vox ha incidido en que ha sido "la única formación que se ha opuesto a unos presupuestos que consideran que dan la espalda a los problemas reales de los granadinos".

Durante la exposición de la enmienda a la totalidad, la portavoz de Vox ha detallado las "graves lagunas" de la propuesta consensuada entre el equipo de gobierno socialista y UP, y "que ha contado con el apoyo pasivo del PP".

"Estos presupuestos no contemplan las dificultades reales que estamos atravesando, no contienen una previsión seria sobre la crisis que nos espera y por eso no son útiles para hacer frente a los desafíos que se avecinan", ha argumentado Beatriz Sánchez Agustino para justificar el rechazo de su Grupo a las cuentas municipales.

Desde Vox denuncian "la falta de financiación" en materias fundamentales para los vecinos y achacan esta ausencia a la "carencia de empatía" del gobierno del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ante los problemas de los granadinos.

"Reforzar la limpieza, invertir en la recuperación de nuestros barrios que se ven cada día más degradados y atender de una vez por todas a los problemas de seguridad, apostar por las familias y la natalidad, esas son las prioridades de los granadinos y eso es lo que le falta a estos presupuestos", ha expresado Beatriz Sánchez Agustino.

Por otro lado, también han reclamado mayor compromiso con el comercio, con el turismo y la cultura, orientado todo ello al fomento del empleo. "En estas materias la falta de inversiones es clamorosa, mientras se malgasta el dinero en ideología estamos dejando de ayudar a quienes de verdad lo necesitan".

La portavoz de Vox ha asegurado que su grupo solo podía votar en contra y ha advertido que "jamás podremos apoyar unos presupuestos, ni estos ni ningunos, que derrochen en gasto ideológico lo que podrían destinar para arreglar un parque, asfaltar una calle o ayudar a un comercio".

Por último, desde Vox afirman que el consenso, con el voto favorable de PSOE y UP y la abstención del PP, no lo convierte en un buen presupuesto. "Hacemos responsables a los grupos que, de una forma u otra, apoyan estos presupuestos, de las carencias que sufrirán los barrios, los comerciantes y las familias de Granada".