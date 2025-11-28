Vox pide la dimisión del alcalde de Pinos Puente (Granada) tras las supuestas agresiones de una edil a una vecina

El portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Antonio Duarte - VOX

PINOS PUENTE (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Antonio Duarte, ha exigido este viernes la "dimisión inmediata" del alcalde de este municipio del área metropolitana de Granada, Enrique Medina, del PSOE, tras conocerse que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la concejala de Igualdad, Margarita Álvarez (IU), denunciada por agredir a otra mujer madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil.

En una nota de prensa, Vox ha indicado que a eso se suma otra denuncia que ha dicho está admitida a trámite contra la misma edil por la presunta comisión de un delito de lesiones psíquicas, amenazas y revelación de secretos contra una extrabajadora del Centro Municipal de la Mujer que habría acompañado a la supuesta víctima de dicho proceso a la Guardia Civil para denunciar.

Para Antonio Duarte, el alcalde y la concejal de Igualdad "no pueden seguir un segundo más" en sus cargos dada la "extrema gravedad de las acusaciones", toda vez que "ya hay dos procedimientos judiciales en marcha y, en el caso de la extrabajadora municipal, fue suspendida de empleo y sueldo en octubre de 2025 y posteriormente presentó la denuncia", por lo que el equipo de gobierno, un bipartito de PSOE e IU, era "plenamente consciente" de las denuncias que pesaban sobre la edil y "no se tomó ninguna medida al respecto".

"En Vox respetamos los procesos judiciales, pero ante la dimensión de los hechos denunciados debemos exigir la dimisión inmediata del alcalde y la concejal, que han vuelto a demostrar que la izquierda sólo defiende su eslogan de "hermana yo si te creo" cuando es un caso que no les afecta a ellos", ha denunciado el Duarte.

El edil de Vox también ha aprovechado para pedir a la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, en un acto público este sábado en Atarfe, también en el cinturón granadino, para un acto sobre feminismo, "que dé explicaciones sobre lo que está sucediendo en un Ayuntamiento gobernado por el PSOE y por qué no han tomado ninguna medida al respecto".