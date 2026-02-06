Vox pide explicaciones al Gobierno por el "abandono" de las infraestructuras hídricas del Guadalquivir en Córdoba

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río. - VOX

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez del Río, ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud formal de "datos e informes" dirigida a la Administración General del Estado para "fiscalizar la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras hídricas de la cuenca del Guadalquivir, una de las más castigadas por la falta de planificación y ejecución, y clave para la provincia de Córdoba", que paga las "consecuencias del abandono sistemático" de dichas infraestructuras.

Según ha informado Vox en una nota, Ramírez del Río ha exigido "conocer con detalle cuánto se ha invertido desde 2019 en el mantenimiento de presas, pantanos, canales de riego y demás infraestructuras dependientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", así como "el estado real de ejecución de todas las obras hidráulicas proyectadas en los últimos 20 años".

"El Gobierno tiene que dar explicaciones", ha asegurado, recalcando que "Córdoba y el conjunto del valle del Guadalquivir no pueden seguir pagando las consecuencias del abandono sistemático de las infraestructuras hídricas, mientras se multiplican los episodios de inundaciones y se pone en riesgo al campo y a miles de familias".

Desde Vox se critica que "muchas de las actuaciones anunciadas nunca se han ejecutado o han quedado paralizadas, perdiéndose fondos y oportunidades estratégicas para garantizar la seguridad, el riego y la soberanía hídrica de la provincia". "No es un problema climático, es un problema de gestión y de dejación política", ha subrayado Ramírez del Río.

Así, la iniciativa registrada por Vox pretende "esclarecer qué proyectos siguen bloqueados, qué inversiones no se han materializado y quién es responsable de que infraestructuras esenciales para Córdoba sigan sin ejecutarse". "Nuestro deber es fiscalizar al Gobierno y defender a nuestra tierra. El Guadalquivir no puede seguir siendo una cuenca olvidada. Urge, como venimos demandando en Vox desde hace años, un Plan Hidrológico nacional", ha concluido el diputado cordobés.