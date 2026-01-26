Vox pide en Granada proteger a los artesanos de Semana Santa frente a la competencia desleal

Concejales de Vox en el Ayuntamiento de Motril - VOX

GRANADA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox ha registrado una moción para el Pleno de enero en la que solicita al Ayuntamiento de Granada defender el valor cultural y económico del arte sacro granadino frente a la competencia desleal "que pone en peligro el sector de la artesanía de la Semana Santa por la proliferación de importaciones de productos de baja calidad o imitaciones".

La viceportavoz del grupo, Mónica Rodríguez Gallego, ha desglosado el contenido de la moción que insta al Ayuntamiento a "concienciar sobre la autenticidad y dignidad de la producción del arte sacro de Granada y de la necesidad de apoyar a los artesanos y tallares granadinos dedicados a la imaginería, el bordado en oro, la orfebrería o la talla en madera en sus reivindicaciones para blindar este patrimonio frente a amenazas externas".

Ello, "además de respaldar la petición de las Asociaciones de Arte Sacro de Andalucía en su solicitud para que la Unión Europea otorgue la Indicación Geográfica Protegida para el arte sacro andaluz, que beneficiará además a la preservación de nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa".

"La competencia desleal procedente de otros países que introducen piezas de menor valor en nuestro país y que operan sin controles legales ni garantías de calidad, pone en riesgo el futuro de este sector cultural y artístico y supone un menoscabo para nuestras tradiciones".

"Las asociaciones de arte sacro de toda Andalucía ya se están movilizando para reclamar a todas las instituciones acciones para proteger este patrimonio", ha explicado Mónica Rodríguez Gallego.

Es por ello que Vox ha insistido en que "el Ayuntamiento de Granada no puede quedarse al margen de estas reivindicaciones y por eso presentemos esta iniciativa que esperamos cuente con el respaldo de todo el Pleno y sirva para poner a trabajar al equipo de gobierno del PP en esta dirección, porque la moción viene de la mano de personas preocupadas por el futuro de los artesanos granadinos dedicados al arte sacro y que nos han trasladado este problema para que les demos voz".

Vox recuerda que su Grupo Parlamentario en Andalucía impulsó la declaración del Arte Sacro de la Semana Santa como Bien de interés Cultural de Andalucía. También el grupo municipal presentó una moción para la puesta en valor del Arte Sacro en Granada.

En esta iniciativa, que fue rechazada, se instaba al equipo de gobierno municipal a dar a "conocer este rico patrimonio que forma parte esencial de nuestra identidad y que conforma un crisol inigualable de arte y cultura", ha dicho la viceportavoz de formación en el consistorio.