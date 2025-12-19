Vox pide intensificar la Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas de Granada

Concejales del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada. - VOX

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha instado al equipo de gobierno, del PP, a incrementar la difusión y los servicios de la Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas para "proteger" a los propietarios granadinos, en tanto que este es un problema que va en "aumento" en la ciudad.

La formación ha hecho la propuesta una vez que se ha conocido que la Junta de Gobierno Local ha acordado la prórroga para todo el 2026 del convenio de colaboración con el Colegio de Abogados para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de la ocupación ilegal.

"En tres meses el Colegio de Abogados ha asesorado a doce familias, lo que certifica que nuestra iniciativa --este acuerdo responde a las mociones de Vox de febrero y junio de 2025 en las que se incluyen medidas para luchar contra la okupación-- contribuye a prevenir de manera efectiva los delitos de usurpación de viviendas", ha incidido la portavoz del grupo, Beatriz Sánchez Agustino.

Desde este grupo municipal reseñan que la ocupación ilegal de viviendas es un problema en aumento en la ciudad y que así se denuncia en las juntas municipales de distrito de la zona Centro, Beiro, Chana o Zaidín.