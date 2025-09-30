Vox pide a Junta que "adelante" los compromisos firmados con el Gobierno en el Acuerdo de Doñana

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira (Fotografía de archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este martes al Gobierno andaluz del PP-A que "adelante" los compromisos firmados con el Ejecutivo nacional en el llamado Acuerdo por Doñana.

En declaraciones a los medios de comunicación en el expositor de Fresh Huelva en la feria Fruit Attraction, de Madrid, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado que "no es de recibo que el Gobierno de Andalucía diga que ha cumplido con los agricultores cuando se está limitando exclusivamente a una tercera parte de ellos".

Ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "sea responsable y ponga encima de la mesa esas ayudas que demanda la plataforma de regantes de la zona norte del Condado de Huelva", y que llevan "desde el año 2014 esperando que se corrija esa injusticia y creemos que el momento es ahora".

Gavira ha destacado, tras mantener reuniones con diferentes empresas del sector hortofrutícola, que el sector en Andalucía y en España garantiza "la soberanía alimentaria y fija la población en el ámbito rural".

Sin embargo, ha denunciado que el sector "está teniendo graves problemas" y "tiene enemigos dentro y fuera de nuestra nación", y ha lamentado que la Unión Europea "está olvidándose del sector".

Además, Gavira ha calificado de "puñalada trapera", recordando las últimas noticias relacionadas con la PAC, al campo de Andalucía y de España, porque supondrá "un grave perjuicio para los agricultores".

Asimismo, Gavira ha mostrado su preocupación por el pacto verde de la Unión Europea porque "lo único que hace es agravar la situación del campo en nuestra tierra" y la "excesiva burocracia y trámites que tienen que cumplir los agricultores".

Del mismo modo, el portavoz de Vox ha criticado que "los gobiernos y las administraciones, les prometen mucho a los agricultores", por ejemplo, en infraestructura hidráulica, y "luego no cumplen absolutamente nada".

Además de esos "problemas", Gavira ha señalado la falta de mano de obra, la falta de relevo generacional, los costes de producción que "cada vez son más elevados" o la competencia desleal que "se está causando al campo de Andalucía, sobre todo, por los productos que vienen del norte de África".

"Estos factores influyen en que el campo de Andalucía y el campo de España esté cuesta abajo", ha denunciado.

Gavira ha confiado en que "más pronto que tarde Vox llegue al gobierno autonómico, nacional y al Parlamento Europeo para revertir todas esas políticas".