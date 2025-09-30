Doñana renueva la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Evaluación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) ha renovado por tercera vez consecutiva dicha acreditación al Espacio Natural de Doñana, que tiene que tiene como objetivo promover el desarrollo del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de Europa.

Según informa el Espacio Natural de Doñana en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, tras la reunión celebrada el 19 de septiembre por el Consejo de Europarc, el Comité de Evaluación de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), comunicó al Espacio Natural de Doñana la decisión de renovar por tercera vez consecutiva la acreditación de la CETS.

En este sentido, dicho organismo felicitó al Espacio Natural de Doñana por su labor a "favor de la sostenibilidad y compromiso con el turismo sostenible en áreas protegidas". La entrega de la acreditación CETS está prevista para el 19 de noviembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.

El nuevo Plan de Acción renovado para el período 2025-2029 consta de 51 actuaciones diseñadas y puestas en marcha por el Grupo de Trabajo de la CETS en Doñana.

Por ello, desde el Espacio Natural de Doñana han expresado su agradecimiento a las entidades que participan de este grupo: Adercon, ADAD, Fundación Doñana 21, Atena, Puerta de Doñana, Prodetur y Ayuntamiento de Moguer por la aportación a las actuaciones a desarrollar en dicho periodo.

La CETS es una iniciativa de la Federación Europarc que tiene como objetivo promover el desarrollo del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos de Europa. Se basa en la cooperación con un método de trabajo que implica un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas de turismo para definir sus estrategias y actuaciones de forma participada.

El Espacio Natural de Doñana obtuvo esta acreditación europea por primera vez en 2006, para renovarla en 2011 y 2019, a la que suma la tercera renovación que ha conseguido en este 2025.