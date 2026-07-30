Vox pide más trabajos de desbroce y limpieza de vegetación seca para evitar incendios en la ciudad de Granada

Las concejales de Vox en el Ayuntamiento de Granada. - VOX

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha solicitado al equipo de gobierno, del PP, intensificar los trabajos de desbroce y limpieza de vegetación seca como medida de prevención contra los incendios en la ciudad y "escuchar a los vecinos que han alertado de las áreas con más riesgo, como las zonas limítrofes con arboledas, parques o jardines".

La viceportavoz del grupo, Mónica Rodríguez Gallego, ha registrado un ruego para su exposición en el Pleno ordinario de julio en el que alerta de "las denuncias de los vecinos de la calle Andarax, en Haza Grande, que nos han traslado su preocupación por la falta de limpieza de material vegetal que desprende el pinar que hay junto a sus casas y la proximidad de las ramas de estos árboles, lo que pondría en peligro sus viviendas en caso de incendio".

El caso de la calle Andarax se repite en otros puntos de la ciudad, como es el caso de las urbanizaciones próximas a los pinares o montes de la zona de San Miguel que este verano ya han ardido. "Nuestro grupo municipal ya solicitó el año pasado agilizar la campaña de limpieza y desbroce de los solares para evitar el peligro que suponen los incendios en verano".

"Insistimos en la necesidad de destinar más recursos a la prevención del fuego en el municipio durante todo el año para garantizar la seguridad de los granadinos y que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos en estas tareas de prevención", ha declarado Mónica Rodríguez Gallego.