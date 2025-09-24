El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "más deducciones fiscales" para todos los andaluces y "no sólo para los que tengan un perro".

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha pronunciado así después de que Moreno anunciara ayer que el Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de las que se podrán beneficiar miles de ciudadanos andaluces, como una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota.

Gavira ha señalado que las veces que el Gobierno del PP-A ha bajado impuestos "fue en la anterior legislatura y fue gracias a Vox, que es algo que se le olvida siempre al señor Moreno Bonilla cuando habla de bajada de impuestos".

Y en esta legislatura, según ha añadido, "suprimió patrimonio, pero después lo ha vuelto a poner, y encima nos está encareciendo el recibo del agua".

"Esto es lo que está haciendo el señor Moreno Bonilla en esta legislatura en relación con los impuestos", según Manuel Gavira, quien ha dicho que Vox quiere que haya "más deducciones para todos los andaluces, no solo para los que tienen perros".

Esta debate lo ha unido con el problema de natalidad que existe en este momento en Andalucía y el resto de España: "Todo el mundo merece tener unas bonificaciones fiscales, pero también hay que afrontar los problemas".