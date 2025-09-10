Vox pide a PP-A que apoye su iniciativa en el Parlamento para establecer la "prioridad nacional" en ayudas públicas

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 10 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "abandonar ese falso buenismo progre y su bochornoso seguidismo de las políticas migratorias kamikazes que practican (Pedro) Sánchez y el PSOE" y "elegir entre financiar la inmigración ilegal o ayudar a los andaluces".

En rueda de prensa, Alonso se ha referido a la proposición no de ley que Vox defenderá mañana jueves en el Pleno del Parlamento en la que se recoge una serie de medidas "para garantizar el estado de bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad".

"Tenemos claro que en el acceso a las ayudas, al empleo y a las subvenciones debe regir el principio de prioridad nacional", ha defendido.

Asimismo, Alonso ha advertido de que con la actual Ley de Infancia y la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa), "una persona que entra de forma ilegal en España con 17 años es considerado un menor extranjero no acompañado" y "tiene prioridad en el acceso al alquiler, a las ayudas, al mercado de trabajo y la inserción sociolaboral por delante de un joven nacido en Andalucía, una prioridad que mantiene hasta los 25 años".

Como ha reclamado Alonso, "esto debe terminarse", motivo por el que Vox ha registrado esta iniciativa que se debatirá mañana en Pleno, al tiempo que ha señalado que "el que entra ilegalmente en España tiene que ser expulsado de forma inmediata, se le deben negar cualquier tipo de ayuda y en el reparto de estas ayudas se debe priorizar a los españoles".

Entre las medidas que Vox plantea en su iniciativa para establecer la "prioridad nacional", se encuentra exigir al Gobierno andaluz del PP-A oponerse a la "reubicación y acogida en Andalucía de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España"; "proceder al cierre" de los centros de menores extranjeros "que crean inseguridad en nuestras calles"; garantizar "la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en Andalucía, informando detalladamente y desde el ejercicio 2019 del número de menas tutelados por la Junta, en qué centros están acogidos y qué coste suponen para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad, y publicar la cuantía de todas las ayudas "percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la administración andaluza".