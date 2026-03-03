Vox pide al PP que rompa el pacto de gobierno en Pinos Puente (Granada) tras ser condenada a multa una edil de IU

El presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea - VOX

PINOS PUENTE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea, y el portavoz del grupo municipal de esta formación en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Antonio Duarte, han exigido este martes la dimisión inmediata de la concejala de IU Margarita Álvarez, condenada a multa por agresión a una vecina, y ha pedido al PP que rompa el pacto de gobierno que tiene con la coalición de izquierdas en este municipio del área metropolitana de Granada.

En una nota de prensa en la que ha destacado que el PP forma parte del equipo de gobierno en Pinos Puente tras la moción de censura presentada el pasado diciembre junto a IU e independientes "cuando ya se conocía la existencia de este procedimiento judicial", López Olea ha calificado este acuerdo como una "unión antinatura" que "hoy queda aún más retratada".

Vox ha hecho estas valoraciones a raíz de la reciente sentencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada, que, según ha referido, condena a Álvarez por un delito de lesiones tras la agresión a una vecina del municipio en junio de 2023, imponiéndole nueve meses de multa, una orden de alejamiento durante un año y el pago de 3.852 euros en concepto de indemnización.

López Olea ha afirmado que "no es compatible ostentar responsabilidades públicas con haber sido condenada por agredir a una vecina, además de la paradoja de que la condenada sea la concejal de Igualdad".

Por ello, ha exigido su dimisión y ha reclamado al PP que rompa su silencio y actúe con coherencia. "El PP sabía que existía este proceso judicial cuando decidió pactar la moción de censura. Aun así, eligió desalojar al PSOE y entregar el gobierno municipal a una coalición con IU", han enfatizado desde Vox.

"Esa unión antinatura entre PP e IU, basada únicamente en el reparto de poder, hoy demuestra su falta de principios", ha señalado el presidente provincial de Vox. López Olea también se ha referido a la reciente visita institucional a Pinos Puente del presidente de la Diputación y de los 'populares' en la provincia de Granada, Francis Rodríguez.

"Está muy bien visitar los pueblos de la provincia, pero con su presencia en Pinos Puente ha avalado políticamente este pacto antinatura. Ahora que ya se conoce la condena, esperamos que, además de hacerse la foto, exija públicamente la dimisión de la concejal de IU", ha manifestado.

Por su parte, Antonio Duarte ha afirmado que "Pinos Puente no merece un gobierno sostenido por pactos de conveniencia entre partidos que dicen ser incompatibles pero que se unen para repartirse el poder".

Duarte ha insistido en que "la ejemplaridad debe ser la base de cualquier responsabilidad pública" y ha reiterado la exigencia de dimisión inmediata de la edil condenada y ha concluido reafirmando el compromiso de Vox con la legalidad, la transparencia y la defensa de la convivencia frente a cualquier forma de violencia.