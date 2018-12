VOX pide que el próximo domingo las urnas "no se llenen de papeletas verdes sino de papeletas rojigualdas"

Actualizado 30/11/2018 23:26:54 CET

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha pedido este viernes en Sevilla que el próximo domingo 2 de diciembre la urnas "no se llenen de papeletas verdes sino de papeletas rojigualdas", porque "por primera vez un partido político acude a decir que lo primero es nuestra patria" y "por eso da igual el resultado", aunque "será magnífico".

Abascal ha acompañado al candidato a la Presidencia de la Junta por VOX, Francisco Serrano, en el mitin de cierre de la campaña, un acto en el que también ha participado el secretario general del partido, Javier Ortega, que se ha celebrado en una carpa situada en el Muelle de las Delicias, y al que han asistido 3.000 personas, según la organización. Entre los asistentes, José Antonio Ortega Lara y Morante de la Puebla.

Abascal, que ha sido recibido al grito de "presidente, presidente" y '¡Viva España!', ha asegurado se trata de unas elecciones históricas "en las que vamos a hacer lo que los incapaces del voto útil --en referencia al PP-- han sido incapaces de hacer", a la par que señala que "si empujamos un poco más tendremos representación en el Parlamento andaluz y las llaves de San Telmo para hacer una conquistas histórica y devolver a todos una nación de ciudadanos libres e iguales", en la que las competencias en educación y sanidad "vuelvan a estar en manos del Estado".

Además, el líder nacional de VOX ha subrayado que los andaluces "han hecho historia" esta campaña, donde "han llenado" todos lo mítines, porque Andalucía "ha dejado de estar avergonzada, está orgullosa y se ha levantado junto a la España viva para iniciar la reconquista" de la que los andaluces "van a ser protagonistas". Asimismo, y de cara a las votaciones del domingo, ha dicho a los presentes que "no están aquí por ellos", sino porque "por primera vez un grupo de personas hablan con orgullo de nuestra patria".

"Por eso da igual el resultado" que "será magnífico", incide Abascal, que critica a las cloacas mediáticas y políticas" que les "han insultado". En este punto, se ha referido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a su afirmación de que el ideario de VOX en "inconstitucional". "Que nos penalicen o nos fusilen directamente", ha afirmado Abascal, que ha añadido que lo que "es inconstitucional son los actores que tiene este Gobierno y los golpistas".

Sobre la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección del PSOE-A, Susana Díaz, ha apuntado que "habla al dictado de los progres que no permiten ni pensar", y ha instado a quienes le han acompañado en este cierre de campaña "a estar atentos estos días y en las próximas semanas cuando después del gran triunfo en Andalucía empiecen a mirar hasta debajo de las piedras, y si no encuentran nada, se lo inventarán".

Por último, Abascal ha pedido a los socialistas andaluces que "viven de su trabajo, que aman su patria, que no entienden como el Gobierno se ha aliado con los golpistas de Cataluña, que se alisten en este proyecto patriótico que mira muy por encima de las siglas de un partido". "A los que tenéis esperanza, orgullo y estáis hartos de esa Andalucía postrada y dominada por los señoritos de la Junta, os digo hasta el último minuto que ese posible el cambio", afirma.

Por su parte, Francisco Serrano, que ha también ha sido recibido al grito de "presidente, presidente", ha señalado que esta noche "es la fiesta del fin de campaña después de haber recorrido toda Andalucía por la recuperación de la vergüenza, la dignidad, la alegría, la ilusión y el orgullo de ser y sentirnos españoles".

LA CAMPAÑA "HA COSTADO CERO EUROS A NUESTROS IMPUESTOS"

Asimismo, ha dado las gracias a la gente que "pide que nos les defraudemos" y destaca que "a diferencia de otras castas políticas, la campaña de VOX ha costado cero euros a nuestros impuestos, mientras que otras tenemos que pagarlas de nuestros bolsillos". "Quiero pediros que os movilicéis y un último esfuerzo, porque esto no acaba hoy sino el domingo cuando vayamos a votar", manifiesta.

"Hay que gritar a los cuatro vientos que representamos una España y una Andalucía limpias, sin complejos, ni ataduras clientelares", y subraya que "el domingo por la noche vamos a hacer historias dejando ojipláticos y con la mandíbula caída a muchos que nos han insultado y ninguneado", porque "vamos a entrar en el Parlamento y vamos a levantar nuestra voz contra lo que no queremos".

Por su parte, el secretario general de VOX, Javier Ortega, ha dado las gracias a los andaluces por "comenzar desde Andalucía la reconquista de toda España", y ha manifestado que "llevamos más de un mes recorriendo esta tierra, y hemos escuchado la voz de miles y miles de andaluces hartos de soportar un día más este cortijo en que se ha convertido Andalucía". Así, ha afirmado que Andalucía y España "se han puesto en pie y el futuro no nos lo van a robar más", toda vez que ha indicado que "sentirse andaluces es una fabulosa manera de sentirse españoles".

Por último, José Antonio Ortega Lara, al que los asistentes han recibido como "valiente, valiente", ha apuntado que llevan toda la campaña escuchando al PP que "el voto a VOX no es útil" y "en VOX estamos haciendo lo que no hicieron por incapacidad", ya que "pudieron haber evitado la llegada al poder de la izquierda, y no hicieron nada". "En VOX nos hemos enfrentado a la realidad y con todo en contra hemos conseguido salir adelante", porque "trabajamos en revertir la situación que crearon dando el poder a la izquierda", finalizó.