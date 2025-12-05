Vox presenta 140 enmiendas por valor de 160 millones de euros a los presupuestos de la Junta para la provincia de Jaén

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado 140 enmiendas por valor de 160 millones de euros a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 en la provincia de Jaén y que permitan "mejorar la vida de los jiennenses"

Así lo ha indicado este viernes el secretario general del grupo en el Parlamento autonómico, Benito Morillo, quien ha "reprobado" las cuentas planteadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno, según ha informado la formación.

"Siguen olvidando que Jaén necesita lo que se le ha negado durante más de 40 años, esto es, inversiones estratégicas que le permitan crecer y desarrollarse a la misma velocidad que las otras provincias de la región", ha lamentado.

Por eso, según ha añadido, Vox ha presentado 140 enmiendas por un valor de 160 millones de euros "que se detraerían de partidas superfluas" y que se destinarían a las infraestructuras críticas" que se necesitan.

En este sentido, Morillo ha considerado "indispensables" las infraestructuras de comunicación adecuadas para visibilizar la provincia de cara a las inversiones privadas y se proponen "más de 47 millones de euros para las carreteras de competencia autonómica".

Respecto a sanidad, Vox contempla alrededor de 51 millones para la ampliación de varios centros de salud y diversas adaptaciones de los hospitales de la capital jiennense, Linares, Úbeda y Andújar, así como 16 millones para el aumento del personal sanitario.

En cuanto a educación, ha reclamado "la eliminación de los barracones en los que se imparten clases" y asigna una partida de 2,5 millones para retirar las aulas prefabricadas de los centros escolares.

Se ha detenido, además, en el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira, que Moreno ha inaugurado este viernes oficialmente. "De hace la foto presumiendo de algo que no ha hecho. Mucha fachada pero, como nos relataron en su momento docentes y alumnos, sin dinero para instrumentos", ha comentado Morillo, quien ha aludido a una enmienda para ello.

De otro lado, ha hablado de vivienda y de la situación que sufren, especialmente, de los jóvenes, "que no pueden emanciparse porque no tienen acceso a ella". En este punto, ha criticado al presidente de la Junta por "prometer 20.000 viviendas protegidas en la región y, a día de hoy, solo haber entregado cuatro". "A este paso, para garantizar que los 1.810 solicitantes de VPO tengan vivienda protegida, tendrían que pasar 450 años", ha ironizado.

En esta materia, ha argumentado el rechazo de Vox a Ley de Vivienda de Andalucía aprobada esta semana en el Parlamento autonómico "porque solo es propaganda electoral, sin suelo, sin financiación y sin una sola garantía para las familias andaluzas".

Por otra parte, hay enmiendas de 1,6 millones para la construcción de residencias de mayores en diferentes puntos de la provincia, más de 20 millones para apoyar a los autónomos, pymes y a la industria, más de dos millones "para proteger a las familias y fomentar la natalidad" y más de siete millones para agricultura.

"No hay desarrollo si no se ejecutan proyectos que permitan el crecimiento de nuestra provincia. Y a eso conducen las propuestas que nosotros hemos registrado", ha apostillado el secretario general del grupo parlamentario.