Vox presenta más de 170 enmiendas para Granada a los Presupuestos de la Junta y pide al PP que "escuche a la provincia"

El presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, y el portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira. - VOX

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha registrado más de 170 enmiendas para Granada a los Presupuestos de la Junta de Andalucía, "con el objetivo de mejorar la vida y los servicios públicos de los granadinos" y ha pedido al PP "que escuche a la provincia".

En total, las enmiendas presentadas movilizarían más de 150 millones para la provincia de Granada en una "apuesta decidida --afirma la formación-- por la mejora de la sanidad, la educación, la vivienda y las infraestructuras que el Gobierno de Moreno Bonillla rechaza sistemáticamente en Granada".

El presidente de Vox Granada y parlamentario andaluz, Ricardo López Olea, ha exigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "aparque el inmovilismo y la autocomplacencia, que escuche a la provincia de Granada y acepte las enmiendas presentadas por Vox que aportan propuestas, cifras y soluciones concretas, no titulares vacíos".

En la batería de enmiendas Vox destaca la apuesta por las infraestructuras sanitarias que demanda la provincia, el impulso "rea"l a la construcción de Viviendas de Protección Oficial, sufragar la parte de las canalizaciones de la presa de Rules a las que se comprometió la Junta de Andalucía, además de acabar con los 22 barracones en los que los niños de la provincia tienen que dar clase y la adecuación de numerosos colegios e institutos.

A ello suma las obras hidráulicas necesarias para garantizar el agua a los granadinos o un apoyo al proyecto de Granada Capital Cultural Europea en 2031 con el impulso del gran espacio escénico de Granada o la creación de un museo cofrade.

Ricardo López Olea ha destacado que las más de 170 enmiendas de Vox "están hechas pueblo a pueblo, con el trabajo de nuestros concejales, coordinadores y afiliados" porque Granada "no merece un presupuesto que despilfarra dinero en chiringuitos y rechaza inversiones de sentido común".

Ha concluido asegurando que "ahora la responsabilidad es del Partido Popular: aceptar estas enmiendas o volver a rechazarlas, como ha hecho todos estos años de legislatura. Y si las vuelve a rechazar, tendrá que explicar por qué Granada pierde oportunidades año tras año", ha sostenido.