Vox presentará enmienda al Presupuesto si de aquí al jueves no tiene respuesta a sus peticiones: "Se agota el tiempo"

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha querido dejar claro que si de aquí al jueves el Gobierno andaluz no da respuesta a las peticiones sobre los Presupuestos andaluces de 2022 que ha puesto sobre la mesa en la reunión que han mantenido este lunes con el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, presentará una enmienda a la totalidad al texto, que ya tiene redactada desde hace varios días.

Así lo ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, en declaraciones a los periodistas tras su reunión con Bravo, apuntando que el "tiempo se agota" y si de aquí al jueves "no dan respuesta a las peticiones que le hemos trasladado hoy, presentaremos una enmienda que tenemos redactada desde hace varios días".

Ha querido dejar claro que han mirado con "mimo y detalle" los Presupuestos de 2022 y ha indicado que el Gobierno lo que no puede es quedarse en decir que "hay cambio", sino que éste se tiene que cristalizar "en política" y el Ejecutivo de PP-A y Cs, hasta ahora, ha "practicado las mismas políticas socialistas".

Aunque aún no han decidido si presentarán finalmente la enmienda a la totalidad, Gavira ha avisado de que si los tres partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, presentan cada uno la suya, al votarse todas conjuntamente ante el debate de totalidad, supondría el rechazo a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos.

Gavira ha explicado que "nos han trasladado algunas nuevas líneas, nosotros algunas propuestas, estamos en el aire hasta el jueves (día final para la presentación de las enmiendas a la totalidad), expectantes a ver si aceptan alguna de las propuestas".

El portavoz parlamentario de Vox ha sostenido que "el señor Moreno Bonilla está sufriendo una inmersión socialista", por cuanto ha esgrimido que el propio presidente de la Junta "dice que son los Presupuestos que hubiera soñado cualquier socialista".

"El cambio ni viene ni va a venir siguiendo este tipo de políticas", ha sostenido Gavira, quien ha reprochado al Gobierno andaluz que incurra en "la herencia de las mismas políticas socialistas".

"Él lo llama pragmatismo, para nosotros es socialismo", ha proseguido explicando Manuel Gavira, quien ha sostenido que "no hemos venido a gestionar políticas socialistas", antes de reclamar que "queremos no solo gestos presupuestarios, queremos gestos políticos, que se note la voluntad de cambio".

El portavoz parlamentario de Vox no ha explicado el intercambio de propuestas entre Vox y el Gobierno andaluz porque "no entramos en detalle porque estamos en el seno de una negociación", mientras se ha lamentado de que el PP reclama a nivel nacional "promesas que, en Andalucía, teniendo el mando de San Telmo, no practica por la inmersión socialista".

"Estamos hablando de un presidente del PP que sueña en socialista, que sabe lo que quieren los socialistas y que presenta un Presupuesto que es el que le demandaban dirigentes socialistas", ha sostenido Gavira dentro de sus recriminaciones a la gestión del Gobierno andaluz, por lo que ha colegido "nosotros para eso no hemos venido aquí".