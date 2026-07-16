Vox propondrá catalogar y proteger los azulejos devocionales y retablos cerámicos del espacio urbano de Córdoba

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Castellano. - VOX

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba llevará a la próxima Comisión de Cultura una iniciativa para impulsar la "catalogación, protección y puesta en valor" de los azulejos devocionales y retablos cerámicos que forman parte del paisaje urbano de la capital cordobesa.

Según ha informado Vox en una nota, el concejal Miguel Castellano ha explicado que estas manifestaciones artísticas y religiosas, repartidas por calles y plazas de Córdoba, constituyen "un valioso patrimonio histórico, artístico y cultural que merece ser protegido, estudiado y difundido".

La propuesta contempla la elaboración de un catálogo completo de estos elementos patrimoniales, acompañado de un proceso de digitalización que recoja información sobre su cronología, técnica artística, estado de conservación y, siempre que sea posible, su autoría.

Asimismo, Vox plantea que la protección de este conjunto patrimonial "vaya más allá de las previsiones actualmente recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), impulsando una estrategia más ambiciosa que garantice su conservación, evite su deterioro o desaparición y asegure su transmisión a las futuras generaciones".

Desde Vox quieren que este patrimonio "deje de pasar desapercibido y sea conocido tanto por los cordobeses como por quienes visitan la ciudad", ha señalado Castellano, quien considera que estos retablos y azulejos "forman parte de la identidad de Córdoba y de sus manifestaciones de religiosidad popular".

La iniciativa también propone incorporar este patrimonio a las estrategias municipales de promoción cultural y turística, favoreciendo la creación de itinerarios, recursos digitales y materiales divulgativos que permitan poner en valor estos elementos singulares.

Para ello, Vox plantea establecer vías de colaboración con hermandades, parroquias, expertos en patrimonio y el conjunto de agentes culturales de la ciudad, con el objetivo de garantizar una adecuada conservación, investigación y difusión de estos bienes.

Por último, Vox ha defendido que proteger el patrimonio histórico "no solo supone conservar el legado recibido, sino también convertirlo en una oportunidad para fortalecer la identidad de Córdoba, preservar sus raíces y enriquecer su oferta cultural y turística".