Vox propondrá en Diputación de Córdoba un plan provincial para reducir la burocracia y facilitar la actividad económica

El diputado provincial y portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha presentado este martes una moción que su grupo llevará al Pleno de la institución provincial para impulsar un Plan Provincial de Simplificación Administrativa que "elimine trabas burocráticas, agilice los procedimientos y facilite la actividad económica en toda la provincia".

Según ha indicado Vox en una nota, Saco ha lamentado que "la burocracia se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes quieren trabajar, emprender o invertir, lo que está "obligando a agricultores, ganaderos, autónomos, cooperativas y pequeñas empresas a dedicar cada vez más tiempo a trámites, formularios y procedimientos repetitivos en lugar de generar riqueza y empleo".

La iniciativa de Vox plantea que la Diputación "lidere un proceso de simplificación administrativa mediante la revisión de sus procedimientos, la eliminación de trámites innecesarios, la reducción de la documentación exigida, el impulso de las declaraciones responsables cuando la ley lo permita, la digitalización completa de los expedientes y el establecimiento de objetivos para reducir los plazos de resolución".

Asimismo, la moción contempla prestar apoyo a los municipios, especialmente a los de menor tamaño, para revisar ordenanzas, agilizar licencias y facilitar la implantación de empresas y proyectos industriales y agroalimentarios.

El portavoz provincial también ha reclamado "simplificar las convocatorias de subvenciones de la Diputación, evitando exigir reiteradamente documentos que ya obran en poder de la Administración y reduciendo la carga burocrática que soportan los solicitantes".

"Cada trámite innecesario tiene un coste. Cada autorización que se retrasa puede suponer una inversión que no llega, una empresa que no se instala o un empleo que se pierde", ha afirmado Rafael Saco.

Finalmente, el diputado provincial ha subrayado que "simplificar no significa eliminar garantías, sino acabar con las trabas innecesarias para conseguir una Administración más ágil, más eficiente y más cercana a los cordobeses". Con esta iniciativa, Vox traslada a la Diputación de Córdoba su "compromiso de impulsar una administración al servicio de los ciudadanos bajo el lema '¡Al grano! Una vida más fácil para los cordobeses'".