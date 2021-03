Vox urge a la Junta a acabar con las restricciones horarias en hostelería que llevan a la "ruina" al sector

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha insistido este martes en reclamar al Gobierno andaluz, ante la reunión que se celebrará mañana del comité de expertos para abordar la situación de la pandemia del coronavirus y las medidas, que se acabe con las actuales restricciones horarias en el sector de la hostelería.

El diputado autonómico de Vox Manuel Gavira se ha reunido este martes con el colectivo de hosteleros 'Sevilla son sus bares', al que ha trasladado todo el apoyo de la formación y la necesidad de eliminar las restricciones horarias que el Gobierno andaluz "sigue imponiendo a comerciantes y hosteleros pese a la ausencia de un informe científico que certifique que la mayoría de contagios se producen en ese ámbito".

Según ha indicado en un comunicado, "no parece comprensible que en otras comunidades autónomas como Madrid, donde también gobiernan Partido Popular y Ciudadanos, la hostelería pueda abrir hasta las

11 de la noche y en Andalucía no se permita este límite horario, sobre todo cuando no hay informes que vinculen a la hostelería con el incremento de los casos".

En la reunión, Manuel Gavira, el mismo día que se han conocido los datos del paro que arrojan que Andalucía supera el millón de parados por primera vez desde mayo de 2015 y un incremento del 24,21 por ciento de parados en el último año, ha reivindicado la importancia que el sector servicios tiene en Andalucía y que "estas medidas restrictivas no favorecen el empleo".

"El pasado miércoles, cuando prestamos nuestro apoyo al Gobierno para la aprobación del decreto de los fondos europeos, ya dijimos que los sucesivos apoyos a la Junta irán ligados a quitarle la mano del cuello a la hostelería andaluza", ha añadido, apuntando que los datos del paro que hemos conocido hoy confirman que las "restricciones horarias nos llevan a la ruina".