Vox reclama a la Junta políticas para garantizar el relevo generacional en las zonas rurales

JAÉN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este domingo al Gobierno andaluz que ponga en marcha políticas que garanticen el relevo generacional en las zonas rurales.

Los diputados de Vox en el Parlamento andaluz Francisco Ocaña y Benito Morillo se han desplazado a Úbeda (Jaén) para visitar los comercios de la ciudad que continúan trabajando en oficios característicos de la zona como es la espartería o la cerámica.

"Desde Vox creemos que es fundamental preservar el legado y el esfuerzo que se ha mantenido generación tras generación para mantener estos oficios. Estos generan el arraigo al territorio y, además, mantienen viva la tradición e idiosincrasia de nuestras poblaciones", según ha explicado Ocaña.

El diputado granadino de Vox ha exigido responsabilidad al

Gobierno de Juanma Moreno para que "realice políticas activas que fomenten que la gente joven continúe el legado de sus padres y sus abuelos". "Es necesario que el esfuerzo de tantas generaciones no caiga en saco roto, la Junta debe actuar ante la falta de relevo generacional en Andalucía, no nos sirven las lamentaciones ante el éxodo rural", ha apuntado.

Vox reclama que "se fomente la formación dual para este tipo de negocios artesanales, como la espartería o la cerámica en Úbeda que son los que mantienen el arraigo a las costumbres, al territorio".

Para ello, considera necesaria la formación de profesionales especializados en el oficio, al menos que estos artesanos tengan a mano personal cualificado para continuar su negocio y ofrecer los productos tan característicos que realizan".

Por último, Ocaña ha recordado que el Gobierno andaluz "no puede lamentar la despoblación en Andalucía si no toma la iniciativa": "Hay que llevar a cabo políticas que ayuden al relevo generacional para que los jóvenes, que sólo ven el futuro en las grandes urbes, no

tengan que dejar sus pueblos y sus tradiciones y mantengan vivos este tipo de negocios".

Ha expuesto que la profesionalización es reclamada por muchos sectores en las zonas rurales, no sólo de oficios tan tradicionales como estos, sino por otros que son fruto de personas que han tomado la iniciativa y han emprendido negocios que requieren de ese personal cualificado. "Queremos que se cree empleo de calidad, crear profesionales especializados que puedan acceder a puestos de trabajo estables, con solvencia y con unas condiciones dignas de su formación", ha apuntado.