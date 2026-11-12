Vox reclama "menos impuestos y menos burocracia para quienes levantan cada día la persiana en Córdoba"

La candidata número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba, Esperanza Romero. - VOX

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Córdoba, Esperanza Romero, ha defendido este jueves "una rebaja drástica de impuestos y una profunda simplificación administrativa para facilitar el trabajo de autónomos y empresas de la capital y la provincia".

En una nota, Romero, autónoma y empresaria con varias pastelerías, ha trasladado esta reivindicación desde su propia experiencia: "Detrás de cada persiana hay muchas horas de trabajo, proveedores a los que pagar, pedidos que organizar y personas que sacan adelante el negocio cada día".

La candidata ha señalado que "a esas responsabilidades se añade la gestión de obligaciones fiscales y administrativas". "El trabajo sigue cuando cerramos la puerta", ha apuntado, para asegurar que necesitan "dedicar más tiempo a atender a los clientes, cuidar de los equipos y hacer crecer los negocios".

Por ello, ha defendido "reducir la carga fiscal, eliminar trámites innecesarios y simplificar los procedimientos administrativos". "Quienes trabajan y se esfuerzan deben poder conservar más dinero en sus bolsillos y encontrar facilidades para desarrollar su actividad", ha afirmado.

Romero ha destacado que "Andalucía ya está trabajando en esta dirección con el Buzón de Desregulación de la Junta, presentado por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Manuel Gavira", precisando que "este canal permite a ciudadanos, autónomos y empresas señalar normas, requisitos o trámites que consideran innecesarios o excesivamente complejos y proponer mejoras".

"Quienes tenemos un negocio conocemos las dificultades que encontramos cada día", de manera que "escuchar esa experiencia es un paso necesario para reducir el papeleo y facilitar nuestra actividad", ha señalado.

La candidata ha extendido esta reivindicación a comerciantes, agricultores, ganaderos y empresarios de la construcción de toda la provincia, para quienes Vox ha reclamado "medidas que faciliten la inversión y la creación de empleo".

"Menos impuestos y menos papeleo significan más tiempo y recursos para los negocios, para atender a los clientes, cuidar del equipo y seguir levantando la persiana cada mañana", ha subrayado.