Vox reclamará en el Pleno de Diputación de Córdoba el refuerzo de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno de la institución provincial una moción para reclamar al Gobierno de España un "refuerzo urgente de los medios humanos, materiales y operativos de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada".

Según ha indicado la formación en una nota, la iniciativa surge tras el fallecimiento de dos agentes de la Benemérita durante un operativo contra una narcolancha el pasado mes de mayo, un suceso que, según Vox, "pone de manifiesto la necesidad de dotar a los miembros de la Guardia Civil de todos los recursos necesarios para desempeñar su labor con las máximas garantías de seguridad".

El portavoz del grupo en la Diputación, Rafael Saco, ha destacado que "quienes se juegan la vida diariamente para proteger a los españoles no pueden enfrentarse a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas en condiciones de inferioridad".

Así las cosas, la moción insta al Gobierno de la Nación a reforzar las plantillas de la Guardia Civil, especialmente en aquellas unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, los robos en el campo y la criminalidad organizada, así como a mejorar los vehículos, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación y embarcaciones del Servicio Marítimo.

Asimismo, Vox reclama una mayor protección jurídica para los agentes, la elaboración de protocolos operativos adaptados a las nuevas amenazas y el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, además de garantizar una equiparación salarial real y efectiva con el resto de cuerpos policiales que realizan funciones equivalentes.

La iniciativa también pone el foco en la provincia de Córdoba, donde "los datos de criminalidad reflejan una evolución preocupante en varios municipios", y solicita "un incremento de efectivos en aquellas zonas que han registrado un aumento significativo de los delitos".

Del mismo modo, la formación defiende la conservación de las Casas Cuartel de la Guardia Civil en la provincia y en el conjunto de la España rural, al considerar que constituyen un elemento fundamental para la vertebración del territorio, el arraigo de los agentes y la prestación de un servicio cercano a los vecinos.

"España tiene una deuda de gratitud con la Guardia Civil", han señalado desde Vox, que seguirá "trabajando para dignificar su labor, reconocer el sacrificio de quienes han dado su vida por España y garantizar que los agentes cuenten con los medios y el respaldo que merecen".