Vox registra una PNL en el Parlamento para "proteger al sector del abandono" de Junta y Gobierno ante la lengua azul

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha anunciado este miércoles el registro de una Proposición No de Ley (PNL) con una batería de medidas para la "protección del sector ganadero frente a la lengua azul" ante el "abandono institucional" al que consideran le somete tanto del Gobierno andaluz como por la Administración del Estado.

En rueda de prensa lo ha explicado el portavoz adjunto de Vox en Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, quien ha afeado al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que en noviembre de 2024 "salió muy rápido a prometer que iban a sacar unas ayudas de forma inmediata, que no iban a dejar a nadie atrás y que se iban a paliar todos y cada una de los daños que sufrieron los ganaderos", según una nota de este partido.

Estas ayudas, que ya de por sí eran "claramente insuficientes", salieron en abril de 2025 y, a fecha de hoy, aún no ha pagado ni un solo céntimo", por lo que "todos los ganaderos afectados por la lengua azul aún no han cobrado ni un céntimo de esas ayudas a pesar de que esta plaga seguir expandiéndose", ha proseguido argumentando Alonso.

"Los ganaderos están muy preocupados porque no tienen ninguna solución, salvo la indemnización por la pérdida de su ganado" y todas las medidas que hasta el momento se han puesto encima de la mesa "las están pagando los ganaderos", ha lamentado el portavoz adjunto en el Parlamento andaluz.

Ha reclamado al Gobierno andaluz "que se deje de promesas vacías, que deje ya su política del incumplimiento y que de una vez por todas haga frente a los problemas que tienen los ganaderos y pague e indemnice las pérdidas que están teniendo".

Entre las nueve medidas que Vox ha incluido en su iniciativa parlamentaria para hacer frente a la lengua azul que sufre el sector ganadero andaluz ha planteado al Gobierno de España una exención de la tributación por módulos del IRPF a las explotaciones ganaderas afectadas por la lengua azul durante este año fiscal y el siguiente, además de eximirles del cumplimiento de densidades ganaderas para los pastos en todas las explotaciones afectadas para evitar penalización alguna en la recepción de ayudas de PAC.

Al Gobierno andaluz Vox le exige en esta PNL el pago inmediato y efectivo de las ayudas económicas aprobadas para las explotaciones afectadas por los brotes de lengua azul en 2024 ante la urgente necesidad de liquidez para la reposición de insumos, atención veterinaria y mantenimiento alimentario del ganado, además de convocar nuevas ayudas para compensar los daños provocados por la lengua azul en este 2025 cuyas bases sean consensuadas con el sector.

Vox reclama al Parlamento que solicite la convocatoria con carácter urgente del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE), para establecer una estrategia rigurosa científicamente, en la que se planifiquen los estudios necesarios sobre la lengua azul, las vacunas aplicadas y los daños producidos en los últimos años para plantear soluciones efectivas.

Solicita al Gobierno andaluz un estudio técnico riguroso sobre la eficacia real de las vacunas, especialmente para los serotipos 3 y 8, así como sobre los repelentes actualmente empleados, para "asegurar que las medidas aplicadas cumplen criterios de eficacia preventiva y correctiva, y optimizar la respuesta sanitaria frente a la enfermedad".

VACUNACIÓN GRATUITA FRENTE A LA LENGUA AZUL

Garantizar la vacunación gratuita frente a la lengua azul creando una dotación suficiente de vacunas de todos y cada uno de los serotipos existentes, asumiendo la administración no solamente el costo de la vacuna, sino el de su aplicación; facilitar de manera gratuita y descentralizada a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) u organismos habilitados, repelentes e insecticidas eficaces frente al mosquito que transmite la enfermedad para contener la propagación y minimizar el riesgo epidemiológico; así como a facilitar igualmente de manera gratuita los medicamentos necesarios para paliar los efectos de la enfermedad, tales como antiinflamatorios y antibióticos, son otras de las reclamaciones planteadas por Vox en su iniciativa.

Rodrigo Alonso ha acusado al consejero de Agricultura de "estafar a los ganaderos" por "emplazarlos al año 2026 para pagar el 50% de esa vacuna", mientras ha defendido que "a los ganaderos hay que pagarle el 100% de la vacuna y hay que pagarla ya porque esos costes están cayendo del lado de los ganaderos que no pueden más y ya no saben qué hacer con la lengua azul".

Vox también exige al Gobierno andaluz posibilitar el enterramiento controlado de los animales fallecidos por lengua azul en las propias explotaciones, mediante procedimientos autorizados y regulados sanitariamente, complementando el actual sistema de recogida en camiones, económicamente inviable y potencialmente contraproducente para la bioseguridad de las explotaciones afectadas, por el riesgo de difusión del virus durante la recogida y el transporte.

También plantea aumentar el fondo de contingencia de los actuales 16 millones de euros hasta, al menos, 140 millones de euros, para poder hacer frente a los daños producidos por eventos extraordinarios.