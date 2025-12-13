Vox reprocha a la Junta que "no aclare" su posición sobre la huelga de médicos en Andalucía

El diputado del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Rafael Segovia. - VOX

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, Rafael Segovia, ha reprochado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que su posición "no es clara" con el colectivo médico respecto a la huelga de médicos de esta semana.

En este sentido, Segovia ha señalado en una nota que los médicos "están reclamando unas condiciones de trabajo dignas". Asimismo, el parlamentario de Vox ha denunciado que el consejero "salió rápidamente ante los medios para explicar a la opinión pública andaluza que se trata de un conflicto de ámbito estatal y pide al Gobierno central que escuche a los profesionales y abra una negociación real, acusando a la ministra Mónica García de buscar la confrontación en lugar de dar solución a los problemas de la sanidad pública".

Segovia ha subrayado que "aunque fuera cierto que las competencias para resolver el problema fueran exclusivamente estatales", a los médicos de Andalucía, al Sindicato Médico Andaluz (SAS) y Vox "nos interesa conocer su opinión y la del PP respecto a los objetivos de esta huelga".

Además, el diputado ha recalcado que "la segunda gran reivindicación" consiste en "la regulación de la jornada de trabajo, planteando una guardia voluntaria, pactada y justamente remunerada". Por ello, Segovia ha asegurado que "aunque el Estatuto marca unos mínimos, implica directamente al Gobierno de la Junta y a su Consejería", por lo que "le pedimos que sea transparente y nos explique qué medidas piensa tomar al respecto".

Finalmente, Segovia ha lamentado que "no le he pedido que se pronuncie sobre lo que ha dicho o lo que esté publicando el Ministerio" sino si "su partido está a favor de que los médicos tengan un estatuto propio". "En Vox ya nos hemos pronunciado y hemos dicho que sí", ha concluido.