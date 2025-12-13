Sindicato Médico Andaluz valora como exitosas y contundentes las cuatro jornadas de huelga médica en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación del Sindicato Médico Andaluz (SMA) desde el Palacio de San Telmo en Sevilla. - EUROPA PRESS/EDUARDO BRIONES - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El colectivo médico y facultativo sevillano ha cerrado "con éxito y contundencia" las cuatro jornadas de huelga médica convocadas a nivel nacional del 9 al 12 de diciembre, en respuesta al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, una movilización "histórica" que desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha puesto de manifiesto el "profundo descontento" de los profesionales sevillanos con una normativa "que no atiende a las demandas reales del sector y que obliga a la administración a tomar nota de nuestras demandas".

En un comunicado remitido por el SMA, han agradecido a todos los profesionales por "su implicación y respuesta a esta convocatoria de huelga", pese a los "servicios mínimos impuestos por la administración", puesto que desde el primer día las cifras de seguimiento superaron el 90 por ciento, colocando a Sevilla como la provincia con más seguimiento a nivel autonómico y nacional.

En contexto, el 11 de diciembre, más de 5.000 profesionales se manifestaron desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío hasta la Delegación del Gobierno, en una marcha "que clamaba por derechos laborales y un Estatuto Propio". En esa misma jornada se produjo el pico de seguimiento, alcanzando casi un 95 por ciento, unas cifras "que la administración no puede ignorar".

Aunque las administraciones "han intentado minimizar los datos de seguimiento con cifras torticeras y unos servicios mínimos abusivos", la realidad es que la movilización ha sido "clara y contundente". En concreto, más del 90 por ciento de los profesionales habilitados para poder realizar la huelga han hecho efectivo su derecho. Por este motivo, el Sindicato Médico de Sevilla quiere agradecer "la comprensión y apoyo de la ciudadanía, que en numerosas ocasiones ha expresado su solidaridad con nuestras reivindicaciones, entendiendo que defender la profesión médica es, en última instancia, defender una sanidad pública de calidad para todos".

Para finalizar, con el cierre de estas cuatro jornadas de huelga, el Sindicato Médico de Sevilla ha advertido que el camino "no termina aquí", y ha indicado que mantendrán su "compromiso firme de defender los intereses y derechos laborales del colectivo médico y facultativo con nuevas movilizaciones". Al respecto, han asegurado que seguirán "luchando hasta que nuestras reivindicaciones sean escuchadas, atendidas y plasmadas en un Estatuto Propio".