Vox señala "la paradoja" de Moreno reclamando ayudas en Bruselas cuando "se están arrancando olivos por placas solares"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha evaluado la estancia en Bruselas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien con motivo de su asistencia al Comité Europeo de las Regiones ha reclamado la reprogramación de fondos europeos para atender las obras en Andalucía tras la sucesión de temporales, un planteamiento que ha calificado de "la paradoja de Moreno Bonilla" por cuanto ha lamentado que en la región "se están arrancando olivos para sembrar placas solares".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Gavira ha señalado, frente al propósito de que "Andalucía sea una especie de laboratorio climático", la necesidad de "más excavadoras" al considerar que la ejecución de obras "es lo que hace falta en Andalucía para solucionar el problema del sector primario".

A ese argumento ha añadido la contradicción argumental de la Junta de que "estemos pidiendo ayuda para la agricultura cuando no se hacen las tuberías que lleven el agua a los agricultores".

Ha sostenido de entrada que "cualquier ayuda que reciban los agricultores y los ganaderos de Andalucía la consideramos insuficiente, es poca", mientras que ha señalado que las exigencias de Bruselas se han concretado en medidas como "el Pacto Verde, la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Ley de Bienestar Animal, menos PAC, más requisitos, más sanciones".

El corolario de estas medidas, según ha descrito el portavoz de Vox, "ha sido el acuerdo del Mercosur", rubricado entre la Unión Europea y sus cuatro países integrantes (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), para colegir de esas visitas del presidente andaluz a Bruselas que "no tiene mucha esperanza en que la Unión Europea ayude al sector primario de Granada y de Andalucía".

El portavoz de Vox ha dirigido sus críticas también al hecho de que "siempre que tienen oportunidad te hablan del cambio climático", por lo que seguidamente ha considerado que el presidente andaluz tiene "razón de más para hacer esas obras de reparación de las costas" tras subrayar que es un deterioro que de hace "muchos años se está sufriendo".

Ha sostenido que "el apoyo de Vox al sector primario es sin ninguna condición y sin ningún condicionante", antes de recriminar a Junta de Andalucía y Gobierno que ignoren "lo que nos demandan los agricultores realmente", por cuanto ha sostenido que "los agricultores no quieren vivir de ayudas" y que sus necesidades se concretan en que "se hagan esas obras que les permita trabajar y seguir generando riqueza y empleo".

En el caso de la provincia de Granada ha remarcado que en encuentros anteriores con el sector, como sucedió en Almuñécar, "lo primero que nos dijeron fue las conducciones de la presa Béznar-Rules", para abogar entonces por acometer esas infraestructuras y así "poder utilizar ese embalse que hay en esta provincia para solucionar grandes problemas".