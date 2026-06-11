Vox sitúa como prioridad políticas y no "sillones": "No decimos que renunciamos a estar en el Gobierno ni que entremos"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, participa en la elección del presidente del Parlamento durante la sesión constitutiva de la XIII Legislatura andaluza. A 11 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Parlamento - María José López - Europa Press

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha querido dejar claro este jueves, tras la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura, que para su partido, ante las negociaciones con PP-A que se van a llevar a cabo de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, la prioridad van a ser las "políticas" y las "medidas" y no los "sillones", como se ha demostrado con la composición de la nueva Mesa de la Cámara, y ha precisado que con sus palabras no quiere decir que su formación "renuncie" a estar en el Gobierno autonómico ni que vaya a "entrar".

Gavira se ha pronunciado así, en una comparecencia ante los medios de comunicación, al finalizar la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura, cuya Mesa ha quedado compuesta por cinco miembros del PP-A y dos del PSOE-A, lo que ha evidenciado que los 'populares' no han cerrado ningún acuerdo con Vox, por ejemplo, en la reunión que mantuvieron el lunes, sobre la composición de ese órgano rector.

En varias ocasiones, Gavira ha querido dejar claro que para Vox "primero las medidas" y las políticas y luego "ya se verá quién las ejecuta", y ha considerado el hecho de que Vox no haya pactado con PP-A un puesto en la Mesa del Parlamento un "ejercicio de congruencia".

Sobre la composición de la nueva Mesa del Parlamento, ha señalado que se ha visto cómo PP-A y PSOE-A se "copan los puestos": "Llevamos meses diciendo que para Vox lo importante son, primero, las medidas y las políticas que beneficien a los andaluces y luego se verá quiénes ejecutan esas políticas y esas medidas" si se llega a un acuerdo con el PP-A.

Ha manifestado que la reunión que mantuvieron el lunes con el PP-A, con la presencia del propio Juanma Moreno, fue "cordial y amable" y a la que seguirán próximamente más reuniones. Ha anunciado que la intención es que ambos partidos se crucen propuestas en los próximos días de cara a esos nuevos encuentros previos al debate de investidura al que tendrá que poner fecha el recién reelegido presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

No obstante, Manuel Gavira ha dejado la puerta abierta a una presencia de Vox en la Mesa del Parlamento --mediante una modificación en su composición-- si "cristaliza" un acuerdo con el PP-A. "Si ese acuerdo cristaliza, pues sucederá lo que ha sucedido en otros parlamentos autonómicos, que luego la composición de la Mesa cambia, porque es posible que cambie", ha dicho.

"Si yo llego aquí con un puesto en la Mesa del Parlamento, ustedes hubiesen dicho, ya tienen el sillón; pues no señor, primero las medida y las políticas que beneficien a los andaluces, y luego ya se verá lo demás. Yo creo que es bastante fácil y sencillo de entender", ha trasladado Gavira a los medios de comunicación, los cuales, a su juicio, "no están acostumbrados a ver" actitudes de "congruencia" como las de Vox.

Ha manifestado que Vox está actuando en Andalucía como lo ha hecho anteriormente en otras comunidades donde han pactado con el PP al no lograr este partido mayoría absoluta, como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

"Vox no ha cambiado su modo de actuar en ninguna de esas partes de nuestra nación y Andalucía no va a ser la excepción, porque en España sólo hay un Vox. No es como en el PP, que en cada región, hay un Partido Popular diferente", ha agregado.

Y añadido que, sin duda, "las medidas que se han visto en otras partes de España son trasladables y buenas para los andaluces". Gavira no ha concretado cuáles son las medidas y políticas que trasladarán próximamente al PP-A.

Ha señalado que el acuerdo será "fácil" si el PP ve positivas las medidas de Vox y respectivamente.

"Si llegamos a un acuerdo, será un buen acuerdo para todos los andaluces y será un acuerdo que evidentemente ponga a Vox en el sitio en el que está y en el que lo han puesto los andaluces, un sitio clave y decisivo", ha sentenciado Manuel Gavira.

Ha señalado que, en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, los andaluces decidieron que Vox "sea decisivo y clave para un cambio de rumbo en las políticas de Andalucía", y eso "nos lo tomamos con mucha humildad, firmeza y con mucha convicción".