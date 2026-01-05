Vox subraya que "lleva años pidiendo infraestructuras hidráulicas que eviten" estragos como los de la borrasca 'Francis'

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha remarcado este lunes, tras las consecuencias de las últimas lluvias caídas en la comunidad autónoma tras el paso de la borrasca 'Francis', que su partido "lleva años pidiendo en el Parlamento de Andalucía la realización de esas infraestructuras hidráulicas que eviten lo que estamos conociendo en las últimas horas".

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, y según ha detallado Vox en una nota, Gavira ha criticado que "no se hacen esas infraestructuras" porque 'populares' y socialistas "no tienen voluntad". "Prefieren seguir la agenda climática del Parlamento europeo y no realizar esas infraestructuras tan necesarias para que esto que está sucediendo no vuelva a ocurrir", ha lamentado.

El grupo parlamentario de Vox ha solicitado "también el encauzamiento de los ríos y la limpieza de los cauces fluviales", según ha abundado Gavira, que ha denunciado que la respuesta de todos los partidos "ha sido que no", y ha criticado que el Gobierno "se conforma únicamente con una alerta".

En este sentido, Gavira ha afirmado que el hecho de que "te avise el móvil de que va a llover está muy bien", pero "estaría mucho mejor la realización de esas infraestructuras".

Para finalizar, el portavoz de Vox ha asegurado que esas infraestructuras son las que evitarían los cortes de carretera, los daños personales y materiales, que familias andaluzas tengan que dormir en polideportivos y el desbordamiento de los ríos.