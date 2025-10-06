Vox urge a Moreno a dimitir "ya" por "abandonar" la sanidad andaluza: "Lo del cáncer de mama es la punta del icerberg"

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido este lunes la dimisión "ya" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "abandonar" la sanidad andaluza y ser "el principal responsable de todo este desastre". "Lo del cáncer de mama es la punta del icerbeg", ha subrayado María García Fuster, portavoz de Sanidad de la formación de Santiago Abascal en alusión a la polémica desatada tras conocerse retrasos, algunos de ellos de hasta un año, en la realización de pruebas diagnósticas complementarias tras mamografías "no concluyentes" dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. La Junta está llamando a 2.000 mujeres que requerían una segunda prueba para conocer así con exactitud cuál es la magnitud del asunto.

En declaraciones a los medios junto al portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, García Fuster ha señalado que Moreno "tiene el corazón así de grande para los extranjeros que dan una patada en la puerta, en los que no tiene miramientos para invertir, y un corazón así de pequeñito para los andaluces, porque su única responsabilidad era proteger la salud de los andaluces y no lo ha hecho".

"Exigimos su inmediata dimisión", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que lo ocurrido "no es un error administrativo; ni siquiera un escándalo. Es una traición del Gobierno de Moreno a 2.000 familias andaluzas", ha sostenido la portavoz sanitaria de Vox, que ha acusado a Moreno de "no haber cambiado las políticas del PSOE", cometiendo, a su juicio, "los mismos errores".

Manuel Gavira ha apuntado a un informe de 2023 de la Junta de Andalucía --del que dio cuenta este domingo el diario 'Publico'-- en el que ya se señalaba la necesidad de introducir "mejoras" en el programa de detección precoz del cáncer de mama ante las tasas de incidencia "muy superiores" al resto de España. "Lo sabía y no hizo nada", ha lamentado el portavoz de Vox en Andalcía, para el que lo sucedido "no es una negligencia menor sino una falta de voluntad de medidas".