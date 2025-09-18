Vueling inaugura su nueva ruta Barcelona-Córdoba, que tendrá dos frecuencias semanales los jueves y domingos

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, ha inaugurado este jueves su nueva conexión entre Barcelona y Córdoba, que operará con dos frecuencias semanales los jueves y los domingos desde esta jornada y durante toda la temporada de invierno. Con esta ruta, Vueling se convierte en la única aerolínea con presencia en los seis aeropuertos andaluces: Sevilla, Málaga, Almería, Granada, Jerez y Córdoba.

Con motivo del primer vuelo, se ha celebrado un acto de bienvenida en el Aeropuerto de Córdoba, que ha contado con representantes institucionales de la ciudad, como el alcalde, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López.

También han estado la delegada de Turismo, Deporte e Igualdad del Ayuntamiento, Marián Aguilar; el jefe del Área de Proyectos para Europa de Turespaña, Claudio Andrade Lucena; la directora del Aeropuerto de Córdoba (Aena), Amelia Quintero; el gerente del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, Enrique Merino, y la responsable de Asuntos Públicos de Vueling, Rosaura Férriz.

Según ha expuesto el alcalde, "es un día para la historia de la ciudad, donde Córdoba vuelve a demostrar que está despegando", al dar la bienvenida a Vueling, "con un gran número de pasajeros", de ahí que haya dado las gracias a la compañía por su apuesta, asegurando que "van a ser un tremendo éxito las operaciones desde Córdoba", así como a la Junta de Andalucía, "que ha liderado con Diputación y Ayuntamiento el acuerdo con la compañía". Y ha valorado que la conexión con Barcelona "supone una apertura de puertas a todo el mundo para quien quiera venir a Córdoba y para salida de Córdoba".

Para la responsable de Asuntos Públicos de Vueling, "esta nueva conexión refuerza nuestro compromiso con el territorio y nos convierte en la única aerolínea que opera en los seis aeropuertos andaluces". "De esta forma, reforzamos la conectividad directa de Córdoba con Barcelona y potenciamos su conectividad indirecta al unirla con más de cien destinos desde nuestro 'hub' de Barcelona", ha elogiado.

Mientras, la subdelegada del Gobierno ha destacado que "la apuesta de la compañía es un gran paso para este aeropuerto y está en consonancia con la apuesta del Gobierno de España por la ciudad de Córdoba", a lo que ha agregado que "es una infraestructura aeroportuaria que no para de crecer y cuyo número de usuarios aumenta cada año". En definitiva, "una oportunidad de desarrollo y crecimiento empresarial y turístico por el territorio cordobés", ha ensalzado.

Y la secretaria general de Turismo ha subrayado que "con este vuelo inaugural estamos celebrando el despegue de un proyecto compartido, de una visión de futuro que coloca a Córdoba en un punto clave dentro de la estrategia de conectividad de Andalucía, un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra tierra". "Un territorio bien conectado es más competitivo, más atractivo para la inversión, más accesible para el turismo y más útil para los ciudadanos", ha asegurado, por lo que ha agradecido "el compromiso de Vueling con el destino andaluz".

OTRAS CONEXIONES

El vuelo VY1642 ha aterrizado este jueves, 18 de septiembre, en Córdoba a las 14,50 horas, marcando el inicio oficial de la conexión. La ruta operará con dos frecuencias semanales, los jueves y los domingos. La nueva ruta refuerza la conectividad directa de Córdoba con Barcelona y, a través de este 'hub', facilita el acceso a alrededor de cien destinos de la red de Vueling, además de conexiones internacionales mediante acuerdos de código compartido e interlínea.

La compañía confirma así su apuesta por Andalucía y por una conectividad útil y competitiva para todos los viajeros: residentes, empresas, estudiantes o visitantes. La apertura de Barcelona-Córdoba se enmarca en la estrategia de Vueling de reforzar la conectividad en España, donde es líder del mercado doméstico y transporta alrededor de uno de cada tres pasajeros.

PROMOCIÓN A CANARIAS

Por otra parte, la compañía aérea Binter ha lanzado una nueva promoción que permite adquirir, hasta el 29 de septiembre, billetes a precios reducidos para viajar en 'modo canario' entre Córdoba y Canarias del 1 de noviembre al 28 de febrero de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 75 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 --el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio--, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

En concreto, Binter ofrece vuelos entre Córdoba y Canarias dos días a la semana, los martes y sábados, a través del Aeropuerto de Gran Canaria.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: binter.com, la aplicación de Binter, el teléfono 922/928327700 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.