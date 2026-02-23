Vuelven a casa los vecinos desalojados en Loja (Granada) por el peligro de caída de una piedra del monte Hacho

Trabajos para asegurar la piedra caliza de más de cien toneladas en las inmediaciones de La Calera - AYUNTAMIENTO

LOJA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Loja, en el Poniente de Granada, ha dado el visto bueno en la tarde de este lunes al realojo de los vecinos de La Calera, en el barrio de la Estación, tras la estabilización total de la piedra de grandes dimensiones con peligro de desprendimiento en el monte Hacho que presentaba riesgo para sus casas.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Loja con base en el informe técnico de los efectivos que han trabajado durante la mañana y en los últimos días en la zona para asegurar con tensores y mallas de seguridad este bloque calizo que obligó al desalojo en prevención de alrededor de hasta medio centenar de vecinos.

Los trabajos continuarán en próximos días pero ya con el bloque calizo asegurado. También se ha aprovechado para "actuar en otras piedras cercanas, también visualizadas como inestables". Es por ello que una familia retrasa su vuelta a este martes, ya que se actúa en piedras cercanas que le podrían afectar.

Las 24 familias desalojadas recuperan así la normalidad tras más de una semana y media después de que se diera la voz de alarma ante el movimiento de una roca que, tras las mediciones posteriores, pesa más de cien toneladas.

El alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, junto con la concejala de Obras y Servicios, Encarnación Martínez, han sido quienes han avisado a los vecinos para que vuelvan a sus hogares, han detallado desde el Ayuntamiento lojeño.

Por otro lado, y en cuanto a la restricción al consumo de agua de grifo en la pedanía de Riofrío por turbidez tras el paso de la borrasca 'Leonardo', aún no se dan los parámetros para que se pueda recuperar la normalidad. En la mañana de este lunes se ha examinado una muestra.

El agua "está todavía por encima de los baremos permitidos de turbiedad", han detallado también desde el Ayuntamiento de Loja, que ha añadido que, en coordinación con lo que dictamina la Delegación de Sanidad de la Junta en Granada para estos casos, se seguirá tomando muestras diariamente a la espera de que "pronto mejore para poder levantar la restricción".