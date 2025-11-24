Las XXXIII Jornadas de Extranjería reforzarán en Córdoba esta semana la defensa de las personas migrantes

47 personas migrantes embarcan rumbo a la Península tras su estancia en el Centro Estancia Temporal de Inmigirantes (CETI) de Ceuta, a 20 de noviembre de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional, organizadas por el Consejo General de la Abogacía, celebrarán su trigésimo tercera edición en Córdoba los días 27 y 28 de noviembre con el objetivo de mejorar la defensa y protección de las personas migrantes.

Según ha informado el Consejo General de la Abogacía Española, la inauguración tendrá lugar el jueves 27, con la participación de la secretaria general de la Abogacía, Encarnación Orduna; el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias López; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogado, Federico Fernández, y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, Blas Jesús Imbroda.

El lema de esta edición, 'Migración y derechos humanos: por la tolerancia y la paz', cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y vulneraciones de derechos humanos. Esta ciudad andaluza, símbolo histórico de convivencia entre culturas, acogerá un espacio de reflexión orientado a fomentar el entendimiento y la cohesión social.

Durante dos días, más de 500 abogados que trabajan diariamente en extranjería y asilo compartirán experiencias y debatirán sobre temas de máxima actualidad como la Unión Europea (UE) y sus políticas en materia migratoria y de asilo de la UE, las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, la situación de los familiares de personas de nacionalidad española y la trata.

También se analizará el arraigo, los jóvenes ex tutelados y la violencia de género, buscando mejorar tanto la labor de la abogacía como la de las instituciones implicadas en la garantía del derecho de defensa.