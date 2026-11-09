El XXXIV Encuentro Internacional de Guitarra Andrés Segovia programa siete conciertos gratuitos en Linares (Jaén)

Presentación del XXXIV Encuentro Internacional de Guitarra Andrés Segovia - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Fundación Casa-Museo Andrés Segovia de Linares (Jaén) celebrará del 16 al 22 de noviembre la XXXIV edición del Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia. Esta cita cultural ofrecerá al público un total de siete conciertos que se desarrollarán a partir de las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo del espacio.

La concejala-delegada de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Susana Ferrer, y el director artístico de la Fundación Andrés Segovia, José Manuel Cuenca, han sido los encargados de presentar en rueda de prensa los detalles de este acontecimiento musical. El evento contará con la participación de diez guitarristas procedentes de diversos países como Ucrania, Francia, Japón, Italia y España.

La programación de conciertos arrancará el lunes 16 de noviembre con la actuación de Stanislav Steshenko, a quien seguirá el martes 17 el músico Christian Lavernier. El miércoles 18 de noviembre será el turno del concierto de guitarra flamenca a cargo de Pedro Navarro y Toni Porcar, mientras que el jueves 19 intervendrá Haruna Miyagama, quien contará con la colaboración del pianista Yoko Takaki.

La recta final del encuentro musical la protagonizarán Javier García el viernes 20 de noviembre; el dúo compuesto por Andrea Vetoretti y Andrea Candeli, el sábado 21; y, finalmente, Anabel Montesinos y Laura Verdugo del Rey, quienes cerrarán el ciclo de actuaciones el domingo 22 de noviembre.

De forma paralela y en el marco de la programación de este encuentro, la ciudad jiennense celebrará los días 21 y 22 de noviembre la XXIX edición del Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Linares Andrés Segovia.

Este certamen está especialmente dirigido a los jóvenes músicos. Desde la organización han recordado que las personas interesadas en participar todavía pueden formalizar su solicitud, ya que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 18 de noviembre.