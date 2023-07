Zapatero reclama en Sevilla ser "beligerantes activos" contra el "salvaje oeste" que niega el cambio climático

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha instado este miércoles en Sevilla a ser "beligerantes activos" contra el "salvaje oeste" y las "voces de la ignorancia" que niegan el valor de la ciencia y el cambio climático, "el tema de nuestro tiempo", en palabras de Zapatero.

En la inauguración del Climate Action Sevilla Summit 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones, el ex mandatario ha sostenido que "los discursos que ignoran o refutan el cambio climático se han convertido en un peligro para nuestra especie", por lo que ha llamado a "reivindicar" la ciencia y la investigación "sin temor ni dudas". "Todos los progresos han partido de un laboratorio", ha subrayado.

En esta línea, Rodríguez Zapatero ha aplaudido las políticas del Gobierno de España que, a su juicio, han hecho que el país "por primera vez" compita con el resto de las naciones. Para ello, según Zapatero, la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera "ha sido decisiva". "Habrá gobiernos irresponsables pero la ciencia siempre ha impuesto el afán por la lógica y la razón, porque somos eso", ha argumentado en su intervención.

El ex presidente de España ha puesto el acento en su discurso en el hecho de que el 20% de los nuevos empleos que se generan son de alta cualificación y están asociados a la tecnología y el medio ambiente. "España está del lado de la ciencia y las empresas también del lado de la sostenibilidad", ha apuntado Rodríguez Zapatero, que ha reclamado al sector privado "más" apuesta por las cláusulas sociales.

"Todas las alarmas rojas se han encendido", ha advertido el ex presidente, que ha insistido en que se hace necesario combatir a aquellas "voces" que "incumplen, censuran y desprecian el talento humano, que es lo mejor" del "proceso civilizatorio".

Para cerrar la inauguración, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha alertado del "riesgo infinito" que supone "negar los problemas" derivados del cambio climático. En palabras de la responsable gubernamental, un debate "social", el "más importante de nuestro tiempo". "Esto no es un debate político para tirarse los trastos a la cabeza", ha remachado.

"¿Cómo es posible que alguien que aspira a gobernar no tenga el diagnóstico?", se ha preguntado Ribera, que ha sentenciado: "No podemos permitirnos que alguien tire a la papelera el compromiso europeo" que supone la Agenda 2030. De hecho, la vicepresidenta ha afeado que haya gobiernos autonómicos "que se están constituyendo ahora" que se comporten como "comentaristas" que hacen "chistes" en torno al cambio climático. "Esto no va de una maceta en un balcón; esto va de asentar las bases de progreso y bienestar", ha apostillado.