Zoido defiende la trayectoria de Pérez de los Cobos y rechaza "vender" su cese como "un impulso" para la Guardia Civil

El exmnistro avisa de que "no se puede comprar la responsabilidad de unos agentes con una pretendida subida salarial que ya estaba acordada"

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior y eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido ha defendido este miércoles la trayectoria y la "impecable" actuación que, a su juicio, ha protagonizado el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en el marco de la investigación judicial sobre la posible relación de la manifestación del 8-M en Madrid y el inicio del contagio de coronavirus, y ha considerado que "no tiene sentido" que desde el Ministerio del Interior "hayan querido vender" su cese "como un impulso nuevo dentro de la Guardia Civil para seguir avanzando y mejorando".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Zoido ha subrayado así que se han tomado unas decisiones en los últimos días en el ámbito del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska que "sin duda no comparto", y ha señalado, "queriendo ser prudente" por su anterior etapa como titular de Interior, que "esa pérdida de confianza de manera repentina" del ministro hacia Pérez de los Cobos, "y cuando estamos en estado de alarma, no tiene sentido".

También ha opinado que la dimisión del Director Operativo de la Guardia Civil, el DAO, Laurentino Ceña "demuestra que hay un mar de fondo", porque este último "ha dado muestras de ser un magnífico profesional, un servidor público ejemplar" que "tenía una brillantísima hoja de servicios", y al que "se le pidió que hiciera un esfuerzo para que continuara en el cargo" que ostentaba actualmente "hasta que, parece ser, pasara el estado de alarma" decretado por la pandemia del coronavirus, pero "no lo ha podido aguantar, porque la decisión" del cese de Pérez de los Cobos "debió de ser la gota que colma el vaso", ha deslizado el exministro.

El coronel Pérez de los Cobos estaba ahora al frente de la Comandancia que investiga por orden judicial el inicio del contagio de Covid-19 y la posible relación de la manifestación del 8-M con la expansión del virus en Madrid.

En relación a esa investigación y al papel que en ella ejerce la Guardia Civil como policía judicial, Zoido, que es magistrado en excedencia, ha remarcado que, "cuando actúan como policía judicial, los cuerpos" de seguridad "sólo le deben reportar al juez", de modo que "no tienen que dar ninguna explicación a los cargos políticos".

Por eso, se ha mostrado "convencido" de que el coronel Pérez de los Cobos "no tenía conocimiento" del informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M, porque quien "tenía que saber" de dicho informe "era la unidad que estaba llevando a cabo la investigación policial que le había sido encomendada".

"Cuando una unidad tiene encomendada la instrucción de una diligencia, y recibe el requerimiento de una juez de que le reporten directamente a ella y eviten cualquier tipo de publicación o filtración, no tiene la obligación de hacérselo saber a su superior jerárquico, porque es una diligencia judicial y, por tanto, sólo le tienen que dar conocimiento al juez", según ha insistido Zoido, que al hilo ha apelado al principio de la "división de poderes" como el que "viene a garantizar un Estado de derecho y, sobre todo, la verdadera libertad y la democracia.

UNA ACTUACIÓN "IMPECABLE"

Zoido ha continuado que, "si Pérez de los Cobos le hubiera exigido al capitán" que dirige la unidad encargada de la investigación que "le diera conocimiento" de la misma, el coronel "se hubiera extralimitado en el ejercicio de sus funciones, e incluso llegando a poder cometer algún tipo delictivo", por lo que entiende que la actuación de Pérez de los Cobos "ha sido impecable".

Es más, Zoido ha defendido el conjunto de la trayectoria de Pérez de los Cobos, y ha explicado que cuando llegó al Ministerio del Interior "todo el mundo me habló muy bien de él", desde el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba hasta su antecesor en la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz.

"Todo el mundo comentaba en la Guardia Civil que era un profesional como la copa del pino, que tenía una gran experiencia, que había estado en un puesto tan difícil como el de director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad y que lo había hecho a la perfección", ha abundado Zoido, que ha añadido que luego él mismo pudo "comprobar personalmente" esas virtudes de Pérez de los Cobos, que "era impecable en su trayectoria".

En ese sentido, ha garantizado que, de haber repetido como ministro del Interior, "hubiese seguido confiando en él por sus dotes y por el ejemplo que me dio en momentos tan difíciles que tuvimos que abordar como el referéndum ilegal e inconstitucional del 1 de octubre" de 2017 en Cataluña.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Por otro lado, y sobre el hecho de que el ministro Marlaska anunciara este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aplicación del tercer tramo de la equiparación salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el mismo día que se conocía la dimisión de Laurentino Ceña, Zoido ha señalado que le ha parecido "algo mezquino, porque era una cantidad que estaba comprometida desde antes de que acabara la legislatura de la moción de censura" contra el Gobierno de Mariano Rajoy, del que él era ministro del Interior.

En ese sentido, ha subrayado que su departamento había firmado "un acuerdo con todos los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles" que contemplaba "tres plazos" para esa equiparación; uno "a mediados de 2018, el segundo, en enero de 2019, y el tercero, en enero de 2020".

Así, Zoido ha criticado que en el Gobierno actual "no han cumplido" con ese compromiso y "no han incrementado las cantidades hasta donde yo sé que se habían garantizado que se incrementarían, y lo que no habían hecho era cumplir con esas obligaciones".

Por eso, ha afeado al ministro del Interior que, "en un día como el de ayer, en el que, sin duda, la Guardia Civil estaba muy afectada desde el punto de vista anímico, aproveche una rueda de prensa" para anunciar ese tercer tramo de la equiparación.

A juicio de Zoido, ese anuncio en esas circunstancias "ha producido el efecto contrario", porque "no se puede comprar la responsabilidad de unos agentes de la Guardia Civil con una pretendida subida salarial que ya estaba acordada y que había incumplido reiteradamente el Gobierno de (Pedro) Sánchez y Pablo Iglesias".

Sobre este último, el vicepresidente segundo del Gobierno, Zoido también ha opinado que no cree que el también líder de Podemos "tenga ningún tipo de queja" de la Guardia Civil "cuando se le ha dado toda la protección que en este caso necesita el vicepresidente con una dotación que creo que ningún otro político ha tenido en la puerta de su casa en los últimos años", según ha remachado Zoido.