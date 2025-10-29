La Zubia pide a la Junta que inicie los estudios para que el metro de Granada llegue hasta el municipio

LA ZUBIA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Zubia ha iniciado una recogida de firmas para pedir a la Junta de Andalucía que el metro de Granada llegue hasta este municipio del área metropolitana granadina para "dar servicio a sus más de 20.000 habitantes".

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, del PSOE, ha instado en una nota de prensa al Gobierno andaluz a que redacte el estudio básico y de ejecución para la ampliación del metro hasta el municipio, exigiendo a la Junta "que escuche de una vez por todas a los habitantes de la Cornisa Sur del Área Metropolitana, que soportan cada día graves problemas de tráfico y movilidad".

López ha indicado que son miles los vecinos del municipio que a diario se desplazan a Granada para trabajar o estudiar, y ha señalado que "es absolutamente necesario materializar de una vez por todas el compromiso de la Junta en un proyecto concreto que garantice la llegada del metro a".

"Exigimos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Moreno Bonilla que de una vez por todas pongan fecha a este estudio de viabilidad del metro y busquen la financiación necesaria para ello, y que deje de fomentar que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque el metro ha llegado ya a otros municipios y comarcas con mucha menos población y necesidad que La Zubia", ha concluido la regidora.