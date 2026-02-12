Abierta la pasarela peatonal de madera de la ría de Huelva tras arreglar el tramo afectado por un incendio

Senda peatonal de madera del Paseo de la Ría de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La pasarela peatonal del Puerto de Huelva, que discurre en la margen izquierda del río Odiel, ya está abierta al público en su totalidad. De hecho, se ha restaurado el tramo final, tras ser afectado por un incendio. Esta senda está situada en la parte más próxima a la Punta del Sebo, donde se encuentra el Monumento a Colón.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que los vecinos y visitantes ya pueden disfrutar desde hace varias semanas de la senda peatonal y las pasarelas que discurren junto a la ría para realizar actividades saludables.

"En nuestra apuesta por integrar el Puerto y la ciudad, continuamos mejorando constantemente el frente portuario, sus elementos y nuestro entorno con el fin de acercar la ría y el puerto a la ciudad", ha señalado.

Debido al incendio ocurrido el pasado 30 de junio de 2025 en un tramo de la senda, en plena ola de calor, se produjeron daños estructurales en la zona quemada. Por ello, el Puerto de Huelva se planteó la reparación del tramo afectado, además de eliminar cualquier riesgo de seguridad.

La actuación, que ha contado con un presupuesto de 179.000 euros, ha consistido en la eliminación y posterior sustitución del tramo de pasarela afectado. Esta acción ha conllevado el suministro y montaje de un nuevo tramo de pasarela, constituida por vigas principales, riostras, viguetas, barandillas anti-escala, pasamanos tablón de piso y perfiles riostra de madera laminada de pino silvestres, tratado en autoclave y posterior tratamiento superficial. Los herrajes necesarios para el ensamblado y arriostramiento de la estructura son de acero inoxidable.