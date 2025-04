La actividad en las terminales de contenedores del puerto de Algeciras se encuentra parada

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El apagón de suministro eléctrico generalizado en España ha afectado a las terminales de contenedores del puerto de Algeciras (Cádiz) que se encuentran paradas en su actividad. No es así en cuanto a la conexión marítima con Ceuta y Tánger Med, que operan con normalidad para pasajeros y coches, no así para camiones, ya que la Estación Marítima se encuentra operativa con grupo electrógeno y se pueden comprar billetes en efectivo y de forma on line.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), el tráfico marítimo está operativo para pasajeros y coches pero no para camiones, que no pueden embarcar ni desembarcar al haberse caído el sistema de aduanas.

Por ello, desde la Autoridad Portuaria se ha pedido a los transportistas que no vayan al puerto al menos hasta este martes porque no pueden embarcar al no poderse hacer gestiones aduaneras.

Por su parte, las conexiones en el puerto de Tarifa permanecen canceladas, aunque se encuentran en esta situación desde primera hora de la mañana de este lunes debido al temporal de viento que azota el Estrecho.

La Autoridad Portuaria debido al apagón activó a primera hora de la tarde el Plan de Autoprotección nivel 1, así como un comité de crisis para evaluar la situación y actuar conforme a las circunstancias que se estaban dando debido al apagón generalizado.