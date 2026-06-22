La APA (Almería) cierra 2025 con 12,8 millones de beneficio y eleva un 3% el tráfico de mercancías hasta junio

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, preside la reunión del Consejo de Administración. - APA

ALMERÍA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio de 12,8 millones de euros y unos ingresos de explotación de 33 millones, cerca de un 50 por ciento más que en 2024, al tiempo que ha elevado en el primer semestre de 2026 el tráfico de mercancías hasta los tres millones de toneladas, un tres por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha trasladado estos datos este lunes durante la reunión del Consejo de Administración, en la que se han aprobado las cuentas anuales del último ejercicio.

Según ha precisado la entidad portuaria en una nota, el resultado de 2025 procede tanto de los ingresos de explotación como de la extinción de la concesión de mutuo acuerdo con Endesa respecto a las instalaciones portuarias en Carboneras.

En cuanto al balance financiero, la APA ha destacado la garantía que ofrece como una empresa "saneada y solvente". La entidad presenta "endeudamiento cero" y un "adecuado equilibrio financiero", con un fondo de maniobra positivo de más de 7,6 millones de euros, lo que, según ha indicado, "garantiza atender pagos e inversiones planificadas para seguir creciendo".

En relación con 2026, Soto ha expuesto que el resultado contable del primer semestre también es positivo, con un beneficio que ronda los 400.000 euros.