La Autoridad Portuaria de Almería prevé invertir 72 millones de euros en tres años, un 43,2% de ellos en 2026

La presidenta de la APA, Rosario Soto, presenta el plan de inversiones para 2026-2029.

ALMERÍA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha aprobado este jueves el plan de empresa para el periodo 2026-2029, por el que prevé 72 millones de euros en inversiones a lo largo de todo el periodo, con 31,1 millones de euros --el 43,2 por ciento del total-- durante el próximo ejercicio.

En una nota, la Autoridad Portuaria ha incidido en el aumento en un 32 por ciento de las inversiones para 2026 con respecto al año aún vigente en el que se ha iniciado la primera fase de actuación del proyecto Puerto-Ciudad así como otras inversiones para aumentar la capacidad operativa del puerto.

El esfuerzo inversor para 2026 está dirigido, especialmente, al inicio de la ejecución, con un plazo de dos años, de la fase principal del Puerto-Ciudad, en la que se integrará urbanísticamente el Muelle de Levante y la zona de Las Almadrabillas hasta el Club de Mar en un ámbito de 4,5 hectáreas.

La obra se divide en seis actuaciones donde destacan la reparación del muelle, la ampliación del puente peatonal sobre la Rambla y reurbanización de la zona. El objetivo es poder licitar la obra en el segundo trimestre de 2026 bajo un importe de 19,6 millones de euros sin IVA y un periodo de 24 meses.

Otra de las grandes actuaciones de 2026 va a ser la ampliación del Muelle de Pechina, con la que la infraestructura portuaria ganará 260 metros de línea de atraque, cinco hectáreas de superficie y alcanzará los 18 metros de calado mediante una solución de cajones de hormigón armado. La obra, que también se licitará antes del verano, contempla una inversión de 25,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La mejora energética de las instalaciones portuarias también contempla 14 millones de euros para ejecutar en dos años, a partir del tercer trimestre de 2026, una nueva línea de alta tensión 66 kv y subestación gis 66/20 kv con la que electrificar los muelles para la conexión de buques (OPS) y disponer de energía para la implantación de industria en el puerto.

De igual manera, la APA, con el apoyo de Fondos Feder, contempla a principios de año licitar por tres millones de euros la ejecución de una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 855 kW en el muelle de Ribera I. Dicha instalación también harán de sombra al aparcamiento de preembarque a través de diez estructuras tipo marquesina con placas solares.

TERCERA FASE DEL CABLE INGLÉS

La Autoridad Portuaria estima en su planificación de inversiones que durante el segundo trimestre del año próximo pueda licitarse la tercera fase de rehabilitación del cargadero de mineral El Alquife, más conocido como El Cable Inglés.

Esta actuación dotada con un millones de euros y un plazo de 12 meses contempla el refuerzo, reparación y renovación del nivel 1 del muelle de carga, así como actuaciones complementarias.

También se han anotado las obras de ejecución de la rehabilitación energética de la estación marítima y sus edificios anexos mediante un sistema de envolvente de las fachadas, aislamientos, cerramientos, carpinterías y cubiertas para la reducción del consumo energético y modernización arquitectónica. Las obras para la estación marítima se licitarían tras el verano por un presupuesto base sin IVA de unos 4,2 millones de euros.

En la misma línea, también se destinarán unos 1,2 millones de euros para el proyecto de reordenación de área de espera de pasajeros en Ribera II, lo que conllevará una nueva disposición de la zona de aparcamiento de vehículos para embarque que garantice una ordenación "eficiente, segura y adecuada al flujo previsto de vehículos".

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que otras iniciativas que contribuirán a potenciar la imagen del Puerto de Almería y a abrirlo a la ciudad como la rehabilitación energética de la estación marítima y la mejora estética arquitectónica de su fachada, cuya redacción del proyecto está en licitación.

A esto se une la reforma de la puerta 2, frente a la Fuente de los Peces de Perceval. "Seguimos avanzando en la modernización de las instalaciones portuarias acorde con la transformación e integración urbana que estamos ejecutando en el Muelle de Levante. Esto redundará en la calidad de los servicios que prestamos a los pasajeros, en la atracción de turismo y en un impacto positivo en la imagen de la ciudad de Almería desde su fachada marítima", ha valorado.

BENEFICIO NETO DE 12 MILLONES DE EUROS

Según sus cuentas, la APA cerrará el ejercicio 2025 con un endeudamiento cero y un beneficio neto de 12 millones de euros, de los que cuatro millones provienen de explotación --duplicando la cifra de 2024-- y ocho millones de la extinción de la concesión de mutuo acuerdo con Endesa respecto a las instalaciones portuarias en Carboneras.

En su informe económico-financiero, la presidenta ha detallado que la APA posee unas ratios financieras que confirman su óptima gestión, tanto en solvencia como en garantía, con un endeudamiento cero y con un fondo de maniobra positivo de 12 millones de euros, que permitirán afrontar los gastos e inversiones planificadas.

Las previsiones de cierre del ejercicio 2025 apuntan a un crecimiento del 12por ciento en el tráfico de mercancías respecto a 2024, alcanzando los 6,1 millones de toneladas; motivado, principalmente, por el incremento de un 15 por ciento del tráfico de mercancía general en el Puerto de Almería y la subida de la exportación de yeso en ambos puertos, un 12 por ciento en el de Almería y un 50 por ciento en el de Carboneras.

En cuanto a pasajeros se prevé que giren en torno a los 930.000, una cifra por encima de la registrada en 2023 aunque un seis por ciento por ciento por debajo de 2024, debido, sobre todo, al descenso de las rotaciones con Melilla desde principio de este año.