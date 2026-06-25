La autoridad Portuaría de la Bahía de Cádiz declara el interés general del proyecto del hotel en Puerto América

Archivo - Un crucero anclado en el muelle del Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha acordado declarar de interés general el proyecto del hotel Puerto América, como le han denominado los promotores, una instalación destinada a uso hotelero, comercial, de restauración y servicios asociados en esa zona del Puerto de Cádiz.

Esto es un requisito previo para continuar con la tramitación prevista en el artículo 72.4 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que establece la necesidad de que el Consejo de Ministros autorice la implantación de usos hoteleros en espacios portuarios destinados a la interacción puerto-ciudad, según ha explicado la APBC en una nota.

Además, el consejo de administración ha aprobado las condiciones de otorgamiento de la concesión administrativa solicitada por Alianza Serendipia SL para la construcción y explotación de este proyecto en el Puerto de Cádiz.

La declaración aprobada este jueves fundamenta el interés general de la actuación por "su contribución a la regeneración urbana de la zona, su impacto económico y social, la creación de empleo y su capacidad para reforzar la oferta turística y congresual de la ciudad".

Durante su construcción, se estima que el proyecto genere más de 200 puestos de trabajo, y que, cuando esté operativo, se convertirán en alrededor de 450 entre empleos directos permanentes --150 con personal de recepción, limpieza, cocina y servicios generales-- y empleos indirectos relacionados con proveedores, transporte y actividades turísticas.

El hotel Puerto América, como le han denominado los promotores, será además el primer hotel 5 estrellas Gran Lujo de la ciudad, por lo que contribuirá a transformar Cádiz en un destino de turismo de lujo, alineado con la Estrategia Nacional de Turismo Sostenible.

Como se ha recordado, el consejo de administración adjudicó en mayo de 2025 a Alianza Serendipia el concurso convocado por la APBC para la construcción y explotación de un complejo hotelero en el edificio Ciudad del Mar, ubicado en Puerto América.

Tras la adjudicación, la empresa ha completado los trámites y la documentación exigida en el pliego de bases y el expediente ha superado los periodos de información pública y consulta administrativa sin que se hayan presentado alegaciones, obteniendo además informes favorables de las administraciones competentes.

El proyecto, que plantea una ocupación de superficie aproximada de 9.318 m2 por un plazo de 50 años --el máximo que permite la ley--, contempla la rehabilitación integral del edificio Ciudad del Mar para su transformación en el hotel Puerto América, un establecimiento de cinco estrellas que contará con 120 habitaciones orientadas al mar, espacios de restauración y ocio, gimnasio, spa, zonas ajardinadas, piscinas y un centro de convenciones orientado al turismo de congresos y reuniones.

La propuesta ha sido concebida con criterios de sostenibilidad, accesibilidad e integración urbana y paisajística, respetando la singularidad del entorno náutico-portuario y contribuyendo a la recuperación de un inmueble emblemático que lleva años sin uso.

El diseño prevé además una estrecha conexión con los futuros desarrollos contemplados en el Plan Especial del Puerto de Cádiz, favoreciendo la permeabilidad peatonal, la creación de espacios verdes y la integración del frente portuario con la ciudad.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha destacado que este acuerdo supone "un avance decisivo para hacer realidad una actuación estratégica que contribuirá a la transformación de Puerto América y reforzará el proceso de integración puerto-ciudad que impulsa la Autoridad Portuaria".

Con la aprobación de las condiciones concesionales y la declaración de interés general, la APBC continuará ahora la tramitación ante Puertos del Estado y el Gobierno de España para recabar las autorizaciones necesarias que permitan culminar el procedimiento y otorgar definitivamente la concesión administrativa.

Como se sabe, la concesión administrativa está supeditada al levantamiento de la prohibición de usos hoteleros por el Consejo de Ministros.