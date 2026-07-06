La Autoridad Portuaria de Cádiz invertirá cerca de 240.000 euros en un nuevo aparcamiento para camiones y turismos

Archivo - Vista aérea del Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (APBC)

CÁDIZ 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha anunciado que invertirá cerca de 240.000 euros en la adecuación de una parcela situada en el muelle General Fernández Ladreda para la creación de un nuevo aparcamiento con capacidad para 21 vehículos pesados y 27 turismos.

Según ha explicado en una nota, la actuación se desarrollará sobre el espacio anteriormente ocupado por la nave industrial número 6, actualmente en fase de demolición, y permitirá poner en valor una superficie de aproximadamente 2.756 metros cuadrados para mejorar la funcionalidad y los servicios del recinto portuario.

El proyecto contempla el acondicionamiento integral de la parcela mediante el extendido y compactación de zahorra artificial para la ejecución del firme, así como la dotación de las infraestructuras necesarias para su nuevo uso, según ha indicado.

La APBC ha señalado que una vez finalizada la actuación, el nuevo espacio dispondrá de 21 plazas para vehículos pesados, con dimensiones adaptadas a este tipo de transporte, de 3,5 metros de ancho por 16 metros de largo, y 27 plazas para turismos de 2,5 metros de ancho por cinco metros de longitud.

La ejecución de los trabajos contará con un plazo de dos meses y medio, estando previsto su inicio a mediados de septiembre, según ha apuntado la Autoridad Portuaria, que ha añadido que continúa mejorando las infraestructuras y los servicios de sus instalaciones, optimizando espacios disponibles para responder a las necesidades operativas del puerto y favorecer una gestión más eficiente.