La Autoridad Portuaria de Cádiz tramita una petición de concesión para el parking en altura del Paseo Pascual Pery

CÁDIZ 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha iniciado este miércoles, con la publicación en el BOE de la información pública, el trámite para otorgar una concesión administrativa para la construcción y explotación de un aparcamiento en altura y edificios comerciales en la explanada del muelle Reina Sofía, junto al Paseo Almirante Pascual Pery, en Cádiz.

Según ha explicado en una nota, el organismo portuario ha recibido la solicitud de la empresa Iniciativas Sociales Productivas para el desarrollo de dicho proyecto para el que la APBC ha convocado concurso público hasta en dos ocasiones, habiendo quedado desiertos.

En este sentido, ha recordado que según contempla la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en el artículo 83, el procedimiento de otorgamiento de una concesión administrativa se podrá realizar de forma directa "cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento de una concesión, siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde la fecha de su celebración, el objeto concesional sea el mismo y las condiciones de otorgamiento no sean inferiores a las anunciadas para el concurso".

En este caso, y como recoge la norma en su artículo 85.3, "se someterá a información pública, durante un plazo no inferior a 20 días, a fin de que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita".

La APBC ha indicado que el proyecto contempla, como estaba previsto, la ocupación de una superficie de forma rectangular y de 12.646,52 metros cuadrados de extensión en la explanada del muelle Reina Sofía. El equipamiento a construir debe resolver su conexión con los nuevos viales principales de la zona, así como servir de conector peatonal que salve la diferencia de cota existente entre el Paseo Almirante Pascual Pery y el muelle Reina Sofía, permitiendo la instalación, en su coronación sobre la rasante del Almirante Pascual Pery, de instalaciones destinadas a actividades económicas derivadas de la interacción puerto-ciudad, con una superficie construida de hasta 8.852 metros cuadrados.

El equipamiento deberá considerar toda la dimensión ambiental en su diseño, construcción y explotación, y especialmente resolver su integración visual respecto de la panorámica del puerto y la ciudad, tanto desde el puesto de vista del casco histórico como de los buques atracados en las alineaciones de los muelle Reina Sofía y Alfonso XIII, según ha señalado la APBC.

El plazo de la concesión se plantea por 30 años y el aparcamiento se plantea con la ejecución de 750 plazas, en varias alturas, con una explotación de 24 horas al día, los 365 días del año.

Finalmente, la APBC ha señalado que el desarrollo de este proyecto se considera dinamizador para el proyecto global de integración del puerto en la ciudad de Cádiz, ya que su ejecución permitirá seguir avanzando en el resto de actuaciones.