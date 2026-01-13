La Autoridad Portuaria de Motril y la Universidad de Granada refuerzan su colaboración por el conocimiento y la ciencia

Renovación del protocolo de actuación de la Autoridad Portuaria de Motril y la UGR - AUTORIDAD PORTUARIA

MOTRIL (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril y la Universidad de Granada (UGR) han firmado un protocolo general de actuación que "refuerza una relación sólida, continua y estratégica basada en el conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad" desde la Costa Tropical.

El presidente del Puerto de Motril, José García Fuentes, que ha rubricado el protocolo con el rector, Pedro Mercado, ha aseverado que la UGR, una de las principales instituciones académicas e investigadoras del país, ha sido y seguirá siendo un socio clave para el Puerto de Motril. Su excelencia científica, su capacidad técnica y su firme compromiso social se alinean plenamente con la estrategia del puerto como infraestructura moderna, sostenible e innovadora".

Para Mercado, la firma del protocolo de actuación firmado, según ha detallado también la Autoridad Portuaria de Motril en una nota de prensa, es "un marco institucional que nos permite establecer el paraguas que da cobertura a todos los convenios y colaboraciones específicas, tanto en el ámbito de la investigación portuaria como en el desarrollo de planes estratégicos".

Más adelante ha señalado que "la presencia de la UGR en el Puerto de Motril, a través de la sede del Aula del Mar, significa una puerta a la colaboración con las empresas del entorno en el desarrollo de la economía azul". El nuevo protocolo establece un "marco estable y flexible" de relación que permitirá el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

También "la consolidación del Puerto de Motril como un hábitat para el conocimiento, la formación y la transferencia de tecnología hacia las empresas del ámbito portuario y el impulso de programas de formación especializada". Según García Fuentes, "ee trata de un documento abierto y dinámico, que se concretará a través de convenios específicos y actuaciones conjuntas adaptadas a las necesidades futuras".

Además, García Fuentes ha destacado de cara a los próximos años una serie de retos conjuntos como la "participación activa" de la UGR en el Plan Estratégico del Puerto de Motril, el desarrollo de grupos de trabajo en ámbitos clave como la movilidad, la sostenibilidad turística, las infraestructuras y el medio ambiente, y la economía azul.

La colaboración entre ambas instituciones se remonta al año 2005, prácticamente desde el nacimiento de la Autoridad Portuaria de Motril, consolidándose a lo largo de estas dos décadas como un ejemplo de cooperación institucional al servicio del desarrollo económico, social y ambiental del territorio.