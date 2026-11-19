Archivo - Imagen de archivo de visita guiada al Puente de Hierro. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha expresado la satisfacción de la Institución por la financiación del programa 2% Cultural para la restauración del Puente de Alfonso XIII, conocido como Puente de Hierro.

Según ha detallado la Autoridad Portuaria en una nota de prensa, la financiación irá destinada a la recuperación de la estructura original del puente, con una nueva cimentación que reproduzca las dimensiones y características de los vanos originales.

En concreto, el puerto incorporará la infraestructura como protagonista del Distrito Urbano Portuario de Sevilla, manteniendo su ubicación actual, al sur del Muelle de Tablada.

Allí, el Puente de Alfonso XIII ocupará un lugar significativo dentro de la gran zona verde 'Parque del Puerto', donde conservará su valor patrimonial como un nuevo espacio cultural para el ciudadano: el 'Teatro del Puente'.

En este sentido, Carmona ha destacado que la noticia llega en el año del centenario de una infraestructura que "simboliza la modernización del puerto sevillano a principios del siglo XX".

"Nuestro compromiso con la ciudad y la recuperación del patrimonio industrial portuario es firme. Llevamos muchos años trabajando para la conservación del Puente de Alfonso XIII, con la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Universidad de Sevilla, quienes elaboraron el análisis estructural del Plan de Conservación del puente; junto a Puertos del Estado* y ahora, ese compromiso da sus frutos para el disfrute de todos los ciudadanos", ha subrayado el presidente.

ÚLTIMAS INVERSIONES

En los últimos años la Autoridad Portuaria de Sevilla ha invertido más de 200.000 euros para la conservación del Puente de Alfonso XIII y avanzar en el conocimiento de su estado, así como en posibles soluciones para su restauración.

En esta línea, en julio de 2025 la Autoridad Portuaria licitó la redacción del proyecto de restauración de esta infraestructura para su integración en su ubicación actual.

Antes, la Institución portuaria avanzó con la Universidad de Sevilla y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico para la elaboración de un Plan de Conservación que analizó el estado del puente y de su entorno inmediato.

Entre estos trabajos se realizó un escaneado láser y modelado 3 D que ha servido como punto de partida para la puesta en marcha y seguimiento de un sistema de información basado en metodología BIM.

Además, se avanzó en el escaneado de la planimetría del puente contenida en el archivo histórico del Puerto de Sevilla e inventariado las piezas almacenadas de la infraestructura, del mismo modo que dentro de esta primera fase, se han ejecutado estudios fitoecológicos y de fauna, que incluyeron el análisis del biodeterioro, la identificación de especies o el conocimiento de la vegetación invasiva.

CENTENARIO DEL PUENTE DE HIERRO

En abril de 2026 se cumplieron los 100 años desde que Alfonso XIII, a bordo del crucero argentino 'Buenos Aires' y seguido de otras embarcaciones de la Marina española, inaugurara la corta de Tablada y el puente de Hierro, tal y como recoge la Memoria sobre el adelanto y progreso de las obras de la Ría del Guadalquivir y Puerto de Sevilla (1923 - 1928).

La construcción de este puente sobre la dársena estuvo asociada a la apertura de la corta de Tablada. Esta actuación marcó el inicio del puerto moderno al ampliar la línea de muelle, naves y tinglados hacia el sur; y coincidió con el desarrollo de la ciudad impulsado en torno a la Exposición Iberoamericana de 1929.

Este puente permitió durante décadas el tráfico marítimo de embarcaciones hasta los muelles situados más al sur y estuvo en funcionamiento hasta principios de los años 90. En el contexto de la Exposición Universal de Sevilla fue sustituido por el actual Puente de las Delicias, quedando sin uso por duplicidad de las infraestructuras.