La Autoridad Portuaria de Sevilla debate sobre el "papel estratégico" de los puertos en la Cátedra de la US

Primera jornada de la Cátedra Puerto de Sevilla-US - APS

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) y Merlin Properties han debatido este martes sobre el "papel estratégico" de los puertos, en el marco de la Cátedra Puerto-Universidad de Sevilla. En un acto introducido por la vicerrectora de Planificación Estratégica y Económica de la US, Carmen Barroso; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Antonio Navarro; y el director de la Cátedra, José Luis Galán, los máximos representantes de la institución portuaria y de la compañía inmobiliaria cotizada en bolsa han debatido sobre la labor de los puertos en la revolución de la logística y las nuevas tendencias inmobiliarias.

En su intervención, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha destacado la trayectoria profesional de Ismael Clemente, calificándola como un "ejemplo para los estudiantes que participan en esta actividad académica". El diálogo ha continuado en torno a la actual situación del sector logístico y el papel estratégico de las infraestructuras, "con especial incidencia de las Zonas de Actividades Logísticas que gestiona Merlin", una en Sevilla y otra en Barcelona. Asimismo, han abordado cuáles son las perspectivas de futuro de la logística y cómo influyen tendencias como el comercio on line.

Por su parte, la vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica ha recalcado la importancia de este acto, ya que "permite que nuestros estudiantes puedan ver de primera mano lo importante de saber emprender, saber gestionar y saber innovar" gracias a la presencia de invitados como Ismael Clemente.

Una vez finalizado el encuentro, la Cátedra Puerto de Sevilla-Universidad de Sevilla ha hecho entrega de los premios que reconocen los mejores trabajos académicos en materia portuaria. En este sentido, los Trabajos Fin de Máster y de Grado galardonados han girado en torno a la sostenibilidad de la actividad portuaria, cuyo premio ha sido otorgado por el operador portuario Sevitrade a la alumna Mónica Vega de Paz; han analizado la estrategia portuaria, con premio de Merlin Properties al alumno Blas Echeverría; y han profundizado en la aplicación del Internet de las Cosas a la gestión de la energía o los consumos de agua, premio Cátedra Puerto de Sevilla otorgado a la alumna Cristina Álvarez Perea.

En su primera edición, estos premios nacen con el objetivo de fomentar e incentivar la investigación entre los estudiantes universitarios y jóvenes investigadores, que serán los futuros profesionales del sector logístico y portuario.

AUGE DE LA LOGÍSTICA

Merlin Properties es una compañía inmobiliaria y de infraestructuras líder en la Península Ibérica que cotiza en la bolsa española (Ibex-35) y portuguesa. Además, está encargada de la gestión de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Sevilla a través de Sevisur Logística.

En el último año, la ZAL ha experimentado un fuerte crecimiento con la construcción de nuevos almacenes logísticos de última generación.

Por una parte, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria dio luz verde en su última sesión de 2025 a la ocupación de una parcela de 8.815 m2 para la construcción de una nave crossdocking de última milla. Por otra, en el mes de abril, el Órgano de Gobierno portuario aprobó otra concesión administrativa para la ocupación de una parcela de más de 12.000 m2 dedicada a la construcción de dos naves logísticas, una multi cliente y polivalente y, otra, una nave crossdocking con muelles a dos caras que optimizan la distribución y agilizan los tiempos de la cadena de transporte.

La Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Sevilla es referente nacional. A lo largo de 54 Ha y con 200.000 m2 de naves construidas y ocupadas, este espacio se erige como una gran área logística conectada por buque, tren y camión que alberga clientes de primer nivel como Amazon, XPO, Rhenus Logistics, Dia, CBL, Salvat Logística, Logista, etc.

EL PUERTO Y LA UNIVERSIDAD

La Cátedra Puerto de Sevilla-Universidad de Sevilla incentiva la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento de aquellos ámbitos relacionados con los fines del Puerto de Sevilla, más concretamente, con todas aquellos retos y perspectivas ligadas a la planificación, dirección y gestión de las actividades industriales y comerciales relativas al tráfico marítimo o portuario, entre las que se encuentran la gestión del aprovisionamiento o logística de la distribución, con el fin de propiciar el desarrollo del tejido industrial, la formación de futuros profesionales y la gestión responsable del medioambiente.

La Cátedra se une al resto de iniciativas en las que confluyen la Institución portuaria y la universidad, como el Centro de Innovación en el Polígono Astilleros, un especio especializado en industria 4.0, logística, materiales y sostenibilidad, o los estudios científicos desarrollados con las universidades de Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz para ampliar el conocimiento del estuario del Guadalquivir.