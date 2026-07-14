El buque Volcán de Timanfaya se incorpora a las conexiones marítimas de Motril (Granada) con Alhucemas y Nador

El buque Volcán de Timanfaya, atracado en el muelle Levante del Puerto de Motril (Granada) - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El buque Volcán de Timanfaya retoma desde este martes su programación habitual en las líneas marítimas que conectan el Puerto de Motril con las ciudades marroquíes de Alhucemas y Nador, restableciendo así el servicio regular de pasaje y carga en ambas rutas.

El ferry llegaba al Puerto de Motril la pasada madrugada procedente de Algeciras y a las diez de esta mañana ha zarpado con destino Alhucemas con 571 pasajeros y 140 vehículos, en la que ha sido su primera rotación comercial.

Con la reincorporación del Volcán de Timanfaya Motril recupera la operativa habitual de estas conexiones, fundamentales tanto para el tránsito de viajeros y vehículos, como para el transporte de mercancías entre ambas orillas del Mediterráneo, especialmente durante el periodo estival, cuando se incrementa de forma significativa la demanda con motivo de la Operación Paso del Estrecho.

"Con este regreso a su programación regular, las líneas Motril-Alhucemas y Motril-Nador continúan ofreciendo una alternativa estratégica para las comunicaciones marítimas entre Andalucía y el norte de Marruecos, consolidando el papel del Puerto de Motril como uno de los principales puntos de enlace del sur de Europa con el continente africano", ha destacado José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria.

En ese sentido, ha dicho, "Motril es una excelente opción y un puerto de salida atractivo para quienes van a cruzar el estrecho ya que ofrece una rotación marítima diaria, agilidad en las operativas y buenos equipamientos y servicios".

Las salidas del Volcán de Timanfaya serán los lunes, martes, jueves y viernes a Alhucemas; y miércoles, sábado y domingo a Nador.