Carolina Marín, protagonista en una jornada sobre tecnología y deporte en la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva

La deportista onubense Carolina Marín. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha señalado que la Lonja de la Innovación "se ha consolidado, una vez más, como epicentro de la innovación" al celebrar una jornada "única", organizada en colaboración con Telefónica, donde la protagonista ha sido Carolina Marín, campeona olímpica onubense de bádminton y "referente" del deporte español, que ha dado a conocer cómo la tecnología y los datos, "también están transformado el mundo del deporte".

El acto ha contado con la presencia del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y el director Territorial de Telefónica, Joaquín Segovia, quienes han dado la bienvenida a la deportista a este nodo tecnológico, referente portuario en tecnología e innovación. Por parte del Ayuntamiento de Huelva ha estado presente la teniente alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota.

El presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a la campeona olímpica su presencia en este nodo tecnológico, ya que "constituye un ejemplo a seguir para los jóvenes, por su tesón, compromiso y pasión por el deporte", que "unido a su talento le ha hecho alcanzar grandes logros para el deporte español". "Por ello, agradecemos también que Telefónica la haya nombrado embajadora de su marca y contribuya hoy a transmitir, sus vivencias y su proceso de crecimiento en el mundo del deporte, a empresas y al público en general asistente a este encuentro", ha añadido.

Por su parte, Joaquín Segovia ha señalado que el objetivo en Telefónica es "que el talento de Huelva tenga acceso a la misma tecnología y a los mismos datos que utilizan los líderes mundiales como Carolina Marín". "Queremos dar a nuestras pymes y startups las mejores herramientas tecnológicas para que sean competitivos y salgan a ganar", ha dicho.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, ha asegurado que "para Huelva es una satisfacción acoger encuentros como éste, que unen innovación, tecnología, empresa y talento" y ha agradecido al Puerto de Huelva y a Telefónica "que impulsen iniciativas de este nivel en la Lonja de la Innovación", un espacio "que se ha convertido en un referente para el emprendimiento, la transformación digital y el desarrollo empresarial de nuestra ciudad".

Durante su intervención, Carolina Marín ha profundizado desde su experiencia, en cómo el uso estratégico de la tecnología, el análisis de datos y la innovación constante "son esenciales en la élite deportiva", en especial, para "optimizar el rendimiento, la preparación y la toma de decisiones".

En este sentido, la campeona olímpica ha afirmado que la aplicación de la tecnología al deporte ha conllevado "grandes beneficios que, hace unos años, eran impensables". "Los datos que la tecnología nos ofrece nos permiten anticipar, optimizar la preparación y tomar las decisiones estratégicas más acertadas en el momento justo. Ayudan a entrenar de forma más inteligente que nunca", ha explicado Marín.

En esta línea, la deportista onubense ha expuesto que el Big Data la ha ayudado a "crecer como deportista". Su equipo trabaja desde hace años con Telefónica integrando soluciones como la inteligencia artificial, sensores IoT y la analítica avanzada para obtener "una ventaja competitiva". Además, ha añadido que la tecnología "no solo resulta clave para el rendimiento deportivo, sino que también lo es a nivel físico. A través de sensores de movimiento o el análisis predictivo se pueden detectar factores de riesgo, personalizar la recuperación y entrenamiento y prevenir lesiones".

En definitiva, la deportista onubense ha concluido que "lo que antes se basaba en la intuición, ahora se puede apoyar en datos reales y estadísticas en tiempo real". Estadísticas que suponen "una gran ventaja", pues implican "conocer mucho mejor a los rivales antes de los partidos, pudiendo anticipar el juego".

PODCAST HUMANO O MÁQUINA

Con motivo de su visita, Carolina Marín ha participado en el próximo episodio de HoM: Humano o Máquina, el podcast producido por La Lonja de la Innovación, como fruto de la colaboración entre el Puerto de Huelva y Telefónica. Un podcast que con tan solo tres episodios se ha posicionado en el sector portuario tecnológico, cuyos contenidos suman más de 420.000 visualizaciones.

Este tipo de encuentros forman parte de la misión de La Lonja de la Innovación, que consiste en conectar talento local, innovación y proyección global. La visita de la campeona a la Lonja de la Innovación se ha completado con la aportación de la siguiente dedicatoria: "Puedo porque pienso que puedo", grabada en el coworking de este espacio.

Al evento han asistido distintas autoridades y personalidades, así como representantes de empresas y startups. El Puerto de Huelva puso en marcha en el año 2022 la Lonja de la Innovación, primer nodo Fiware portuario mundial, que está gestionado por Telefónica como adjudicataria del servicio.

Situado en la primera planta del edificio de la nueva lonja pesquera, es un espacio para el impulso de la innovación tecnológica del sector portuario, donde empresas, startups y emprendedores, desarrollan distintos proyectos tecnológicos en materia de transporte y logística. Desde su puesta en marcha se ha consolidado como "una herramienta estratégica" para activar innovación abierta aplicada al entorno portuario, industrial y de la economía azul y es primer nodo Fiware portuario mundial.