La exposición 'De Roma a Gades. Ruta marítima' recuerda la importancia del puerto de Cádiz durante la época romana

La inauguración de la exposición 'De Roma a Gades. Ruta Marítima' en la verja del muelle del puerto de Cádiz ha sido el pistoletazo de salida de las actividades previas a la programación del ciclo 'Cádiz Romana', que se inicia de manera oficial el viernes, una muestra con la que se resalta la importancia del puerto gaditano durante la época romana.

A la inauguración han acudido la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, el alcalde de Cádiz, Bruno Garcia, y la delegada en Cádiz de la Fundación Cajasol, Mar Díez, como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Esta exposición pone en valor los principales puertos que había entre Roma y Gades, y ha sido diseñada y desarrollada por José María Gener Basallote, arqueólogo del Ayuntamiento de Cádiz, y Dario Bernal-Casasola, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, contando además con las ilustraciones de Paula Alenda y Alfredo Candela.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recordado que "gran parte de las cosas buenas que ha tenido esta ciudad a lo largo de su historia ha llegado a través del mar". En este sentido, ha señalado que esta muestra invita a reflexionar sobre la importancia del mar "como conector, como motor de comercio y como puente entre civilizaciones".

Por ello, ha añadido que en la verja exterior de este muelle, "que ha sido testigo de innumerables llegadas y partidas a lo largo de los siglos, queremos poner en valor la ruta marítima que conectó Gades con el corazón del Imperio Romano".

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha agradecido al Ayuntamiento que haya contado con esta entidad para formar parte del Cádiz Romana. "Queríamos participar porque desde la época de los fenicios hasta aquí, la ciudad sin su puerto no es nada ni el puerto sin su ciudad", ha afirmado.

Además, ha puesto en valor el lugar de la exposición, señalando que el muelle y la verja, "que durante años ha sido frontera, se convierte ahora en un punto de encuentro", algo que se hace "a través de la cultura", considerando que "no hay mejor puente entre el puerto y la ciudad que el arte compartido".

Por su parte, José María Gener y Darío Bernal-Casasola han explicado con detalle la exposición y han recordado que esta semana "no podía faltar" el puerto de Cádiz, porque junto al de Roma, "fue el más importante del Mediterráneo durante 500 años".

Esta es una exposición artística basada en un relato ficticio sobre la ruta marítima Roma-Gades en época romana. El relato transcurre en septiembre del año 100 d.C., durante el gobierno del emperador Marco Ulpio Trajano, conocido por el Optimus Princeps --el mejor de los príncipes--, título otorgado por parte del Senado, tanto por sus grandes conquistas como por sus obras públicas. Se ha empleado el calendario juliano, patrocinado e implantado por Julio César en el año 46 a.C.

En la muestra, un comerciante gaditano vuelve a su casa después de vender su cargamento de garum. Este personaje narra su viaje de vuelta en su barco la 'Fortuna Maris'. El punto de partida es el Templo de Hércules Invicto en Roma y termina en el Templo de Hércules gaditano.

Durante este trayecto se han recreado diferentes escenas, de carácter artístico y alegórico sobre los puertos más importantes del mediterráneo occidental. Con este trayecto se intenta mostrar las características de los viajes comerciales en la antigua Roma.

La ruta se ha realizado a partir de programa Orbis: The Stanford Geospatial Network Model of the Roman World (Stanford University). Así, las distancias se han establecido en millas náuticas, con su correspondencia en kilómetro, para una mejor percepción de la ruta navegada de cada trayecto.

Este personaje ficticio está basado en un conocido titulus pictus o inscripción nominal pintada en un ánfora salazonera bética de época augustea, localizada en la ciudad francesa de Arlés. En este caso, con el nombre del comerciante de garum (Lucius Mevius Rufus). Según el Ayuntamiento, es posible que tuviera parentesco con la Gens Mevia instalada en la Bahía de Cádiz, de la cual se conocen varias marcas en sellos de figlinae (taller de alfarería) de Puerto Real.

Saenia Rufilla y Antonia Firmilla, madre e hija fueron dos mujeres gaditanas enterradas en la necrópolis de Gades cuya placa epigráfica se encuentra en el Museo de Cádiz (CIL II 1765). A pesar de la constatada existencia de estas personas, la historia que se narra y las relaciones entre ellos, excepto el caso del parentesco madre e hija que si fueron reales, son ficticias, como las situaciones que se recrean en esta historia.

Esta muestra está organizada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cajasol.