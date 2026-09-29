El Gobierno autoriza más de 20 millones de euros para el desarrollo de la ZAL del Puerto de Huelva

Archivo - Proyecto de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Huelva (ZAL). - PUERTO DE HUELVA - Archivo

MADRID/HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado la licitación del acondicionamiento y urbanización de los terrenos de la Punta del Sebo, en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Huelva, con una inversión de más de 20 millones de euros (IVA no incluido).

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, la ZAL permitirá aportar valor añadido a la actividad portuaria, impulsar los tráficos intermodales en el área de influencia del puerto y crear empleo.

El proyecto contempla el diseño de la red viaria, así como la ejecución de todas las infraestructuras urbanas necesarias para posibilitar el uso logístico-industrial de las parcelas.

Entre las actuaciones proyectadas se incluyen las redes de servicios --abastecimiento, saneamiento, pluviales, electricidad, telecomunicaciones, alumbrado público y riego--, la adecuación topográfica del terreno, el tratamiento ambiental del suelo en función de los estudios previos y la definición de los cerramientos, así como elementos de integración paisajística.

Desde un punto de vista presupuestario, la inversión correspondiente al proyecto está prevista en el vigente Plan de inversiones 2026-2030 de la Autoridad Portuaria de Huelva en la línea de inversión denominada 'Recuperación y urbanización de terrenos de la Punta del Sebo'. Las obras no cuentan con financiación externa.

El mencionado Plan de inversiones forma parte del Plan de Empresa 2027, acordado entre la Autoridad Portuaria de Huelva y Puertos del Estado. Este Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria de Huelva contempla inversiones en este puerto de más de 260 millones de euros hasta 2030, lo que permitirá "mejorar la competitividad de una infraestructura estratégica".