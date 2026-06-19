Jóvenes líderes iberoamericanos de la Fundación Carolina conocen la actividad del Puerto de Cádiz

Archivo - Cádiz.-Puertos.-El Puerto de Cádiz resalta los más de 53 millones en actuaciones de sostenibilidad y regeneración marina - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha recibido la visita de los participantes en el Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, una iniciativa que reúne a jóvenes con destacadas trayectorias profesionales y académicas procedentes de distintos países de Iberoamérica, además de España y Portugal.

La delegación está integrada por 25 jóvenes seleccionados entre cerca de 6.000 candidaturas presentadas, una cifra que refleja "el prestigio y la proyección internacional" de este programa, que tiene como objetivo formar a quienes están llamados a desempeñar un papel relevante en los ámbitos institucional, empresarial, social, científico y cultural de sus respectivos países, ha indicado la APBC en una nota.

Durante su estancia en Cádiz, los participantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la realidad del Puerto de Cádiz, sus infraestructuras, su actividad económica y logística, así como los principales proyectos estratégicos que marcarán su desarrollo futuro.

La visita se enmarca en un itinerario que incluye también estancias en Madrid y Bruselas, permitiendo a los participantes profundizar en las realidades española y europea a través de encuentros con instituciones, empresas y organizaciones de referencia.

La jornada ha servido para presentar el papel que desempeña el Puerto de Cádiz como motor económico de su entorno, plataforma logística del sur de Europa y enclave estratégico en las conexiones marítimas internacionales. Asimismo, han podido conocer las iniciativas que la Autoridad Portuaria desarrolla en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, la integración puerto-ciudad y la transición energética.

La APBC ha aseverado que con iniciativas como esta trabaja para dar a conocer "la relevancia estratégica del puerto más allá de sus fronteras y fortalecer su posicionamiento internacional como referente logístico, económico y sostenible del sur de Europa".